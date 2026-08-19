/रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की विशेष तैयारी, राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा. पर्व को लेकर बाजारों के साथ डाक विभाग में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. दूर रहने वाले भाई-बहनों तक राखी सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध करवाए हैं.

राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे और बॉक्स

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झुंझुनूं डाकघर में राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे और बॉक्स खरीदने को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है. डाक विभाग के अनुसार, बारिश के मौसम को देखते हुए इन लिफाफों को वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि राखी नमी से खराब न हो और सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके.

10 और 15 रुपए में स्पेशल लिफाफे उपलब्ध

डाक विभाग झुंझुनूं के अधीक्षक धर्मपाल ढाका ने बताया कि जिले के सभी 413 डाकघरों में राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं. इनमें अलग-अलग आकार के लिफाफे 10 और 15 रुपए में उपलब्ध हैं. इसके अलावा राखी के साथ उपहार या मिठाई भेजने के लिए वाटरप्रूफ पैकिंग बॉक्स 30 रुपए में उपलब्ध करवाया गया है.

विशेष लिफाफों और बॉक्स का लाभ उठाने की अपील

उन्होंने बताया कि राखी वाले लिफाफों के प्रेषण, छंटाई और वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भाई-बहनों का यह खास संदेश समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके. डाक विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी डाकघर से इन विशेष लिफाफों और बॉक्स का लाभ उठाएं.

डाक विभाग का कहना है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने या राखी भेजने का पर्व नहीं है, बल्कि भाई-बहन के बीच विश्वास, स्नेह और भावनाओं का प्रतीक है. इसी भावना को दूर बैठे भाई-बहनों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने इस बार विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

