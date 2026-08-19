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रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की विशेष तैयारी, राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के अवसर पर दूर रहने वाले भाई-बहनों तक राखी सुरक्षित पहुंचाने के लिए झुंझुनूं जिले के सभी 413 डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे 10 और 15 रुपये में उपलब्ध करवाए गए हैं. वहीं राखी के साथ उपहार या मिठाई भेजने के लिए 30 रुपये का वाटरप्रूफ पैकिंग बॉक्स भी मिलेगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 19, 2026, 01:52 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 01:52 PM IST
रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की विशेष तैयारी, राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध
Image Credit: Raksha Bandhan 2026

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा. पर्व को लेकर बाजारों के साथ डाक विभाग में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. दूर रहने वाले भाई-बहनों तक राखी सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध करवाए हैं.

राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे और बॉक्स

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झुंझुनूं डाकघर में राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे और बॉक्स खरीदने को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है. डाक विभाग के अनुसार, बारिश के मौसम को देखते हुए इन लिफाफों को वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि राखी नमी से खराब न हो और सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके.

10 और 15 रुपए में स्पेशल लिफाफे उपलब्ध

डाक विभाग झुंझुनूं के अधीक्षक धर्मपाल ढाका ने बताया कि जिले के सभी 413 डाकघरों में राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं. इनमें अलग-अलग आकार के लिफाफे 10 और 15 रुपए में उपलब्ध हैं. इसके अलावा राखी के साथ उपहार या मिठाई भेजने के लिए वाटरप्रूफ पैकिंग बॉक्स 30 रुपए में उपलब्ध करवाया गया है.

विशेष लिफाफों और बॉक्स का लाभ उठाने की अपील

उन्होंने बताया कि राखी वाले लिफाफों के प्रेषण, छंटाई और वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भाई-बहनों का यह खास संदेश समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके. डाक विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी डाकघर से इन विशेष लिफाफों और बॉक्स का लाभ उठाएं.

डाक विभाग का कहना है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने या राखी भेजने का पर्व नहीं है, बल्कि भाई-बहन के बीच विश्वास, स्नेह और भावनाओं का प्रतीक है. इसी भावना को दूर बैठे भाई-बहनों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने इस बार विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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