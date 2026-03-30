झुंझुनू में रिटायर्ड फौजी को चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट, आपसी कहा सुनी में खूनी खेल

Jhunjhunu Murder News: झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र अंतर्गत बामनवास गांव में एक चौंकाने वाली हत्याकांड की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. गांव के एक रिटायर्ड फौजी की उनके ही गांव के युवक द्वारा चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस के प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह हत्या आपसी कहासुनी से बढ़कर हुई है, जिसने जल्द ही खतरनाक रूप ले लिया.



रिटायर्ड फौजी लंबे समय तक देश की सेवा करने के बाद गांव में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे. उनकी हत्या की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव चल रहा था, जो अंततः इस घातक घटना में बदल गया. आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू से वार कर फौजी की जान ले ली और घटनास्थल से फरार हो गया.



आरोपी की पहचान और फरारी

इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी गांव का ही निवासी युवक अकरम बताया जा रहा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अकरम ने वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद मौके से भाग निकला. फिलहाल अकरम फरार है और उसकी तलाश में पुलिस छानबीन अभियान चला रही है. आरोपी की उम्र लगभग 22-25 वर्ष बताई जा रही है. वह गांव में ही रहता था और स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे कामों से जुड़ा हुआ था. पुलिस को संदेह है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश या किसी संपत्ति संबंधी विवाद के चलते यह घटना घटी हो सकती है. हालांकि, पुलिस अभी इस मामले की गहन जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रख रही है.

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घटना की सूचना मिलते ही झुंझुनू पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड में आकर काम शुरू कर दिया. चिड़ावा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत, चिड़ावा डीएसपी विकास धींधवाल, सूरजगढ़ सीआई रणजीत सिंह सेवदा और पिलानी सीआई चंद्रभान समेत कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से बातचीत की और घटना के साक्ष्यों को इकट्ठा किया. गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं.



तलाश अभियान और नाकाबंदी

पुलिस ने आरोपी अकरम की तलाश तेज कर दी है. आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है. चिड़ावा, सूरजगढ़, पिलानी और आसपास के थानों की कई टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी. मृतक के परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है.



गांव में तनाव और सामाजिक प्रभाव

इस घटना से बामनवास गांव और आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग इस घटना से काफी आहत हैं. रिटायर्ड फौजी की सेवा भावना को याद करते हुए कई लोग भावुक हो रहे हैं. गांव वालों ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं. पुलिस प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की है. साथ ही, स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर रखे हुए है. यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बढ़ने वाले विवादों और हिंसा की समस्या को उजागर करती है. पुलिस की जांच जारी है और आगे की जानकारी मिलते ही अपडेट किया जाएगा.



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