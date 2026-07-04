/बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

Rajasthan News: झुंझुनूं जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र में सड़क पर साइड देने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा और राजस्थान के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बोलेरो वाहन से रास्ता रोककर दो युवकों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.



बोलेरो आगे लगाकर रोका रास्ता

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पुलिस के अनुसार 14 जून को डूमोली खुर्द निवासी पवन कुमार अपने साथी धर्मेंद्र और टिंकू के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहा था. जब वे भोदन बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी बोलेरो में सवार कुछ युवकों ने उनकी बाइक के आगे वाहन लगाकर रास्ता रोक लिया. इसके बाद आरोप है कि सभी युवकों ने मिलकर पवन और धर्मेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से दोनों घायल हो गए, जबकि उनके साथ मौजूद टिंकू मौके से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया.



मोबाइल में कैद हुई आरोपियों की तस्वीरें

घटना के दौरान टिंकू ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके से निकलने के बाद आरोपियों की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर लीं. पुलिस के अनुसार यह जानकारी जांच में महत्वपूर्ण साबित हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.



साइड नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद

जांच अधिकारी एएसआई राजेश के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन सड़क पर साइड देने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी. बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह अपने दोस्तों के साथ डूमोली खुर्द स्थित अपनी बहन से मिलने जा रहा था. आरोप है कि आगे चल रही मोटरसाइकिल ने समय पर साइड नहीं दी, जिससे विवाद बढ़ गया. बाद में इसी विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया.



पुलिस ने यह भी बताया कि घायल पवन कुमार, मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह की बहन के परिवार में देवर लगता है. इस पारिवारिक संबंध के बावजूद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर हमला कर दिया.



पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में हरियाणा के निजामपुर थाना क्षेत्र के मुसनोता गांव निवासी अमित कुमार, इंद्राज, हेमंत और थावरमल के साथ-साथ सिंघाना थाना क्षेत्र के बेसरड़ा निवासी मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2) और 189(2) के तहत कार्रवाई की गई है.



पुलिस जुटी मामले की गहन जांच में

सिंघाना थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. घटना से जुड़े सभी तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना पूर्व नियोजित थी या तत्काल हुए विवाद का परिणाम. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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