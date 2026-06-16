/RSS में बदलाव के संकेत, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बोले-संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, संगठन विचार सर्वोपरि

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Jhunjhunu News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने संगठन में संभावित बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं. झुंझुनूं जिले के चुड़ैला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये वर्ष संघ के चुनाव का वर्ष है और आने वाले समय में संगठनात्मक स्तर पर कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. निम्बाराम ने कहा कि संगठन में चर्चा चल रही है कि राजस्थान में वर्तमान तीन प्रांतों के स्थान पर पांच प्रांत बनाए जाएं. अगर ऐसा होता है तो संघ के ढांचे और दायित्वों में व्यापक बदलाव नजर आएंगे.
संघ व्यक्ति या पद नहीं, विचार के साथ खड़ा रहता है
उन्होंने कहा कि परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान कुछ स्वयंसेवकों को कुछ समय के लिए बिना किसी औपचारिक दायित्व के भी कार्य करना पड़ सकता है. शिक्षकों से संवाद के दौरान उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि जैसे कभी-कभी कर्मचारी एपीओ हो जाते हैं. वैसे हालात भी बन सकते हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ किसी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्ति नहीं, बल्कि विचार के साथ खड़ा रहता है. अपने संबोधन में उन्होंने राजनीतिक दलों और संघ की कार्यप्रणाली का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में नेतृत्व परिवर्तन होने पर पुरानी टीम का बड़ा हिस्सा घर बैठा दिया जाता है. जबकि संघ में कार्यकर्ता लगातार संगठन की विभिन्न जिम्मेदारियों के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है. संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, बल्कि संगठन और विचार सर्वोपरि होते हैं.
आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन संकेतों पर नजर
आपको बता दें कि चर्चा है कि आरएसएस में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संगठन में लंबे समय से मंथन चल रहा है. माना जा रहा है कि 2026-27 तक नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो सकती है. नए दायित्वों के निर्धारण और पुराने ढांचे से नई व्यवस्था में बदलाव जल्द होगा. हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन क्षेत्रीय प्रचारक के बयान के बाद संघ के संभावित संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.
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