/NEET पेपर लीक पर सचिन पायलट का सरकार पर हमला, बोले- सरकार पेपर माफियाओं को बचा रही है

Rajasthan Politics: नीट पेपर लीक मामले और नीट के विद्यार्थी प्रदीप माहिच आत्महत्या प्रकरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने रविवार को झुंझुनूं जिले की गुढ़ा बावनी पंचायत स्थित कनिका की ढाणी पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बड़े-बड़े पेपर माफियाओं को बचाने में लगी हुई है.

प्रदीप माहिच के परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले ढाई साल से पेपर लीक मामलों में “बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ने” और “बड़ी-बड़ी मछलियां पकड़ने” की बात कर रही है, लेकिन अब जवाब देना चाहिए कि नीट पेपर लीक मामले में आखिर कितने मगरमच्छ पकड़े गए और कितनी मछलियां सामने आईं.

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उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक के तार सीधे राजस्थान से जुड़े हैं. इसके बावजूद सरकार दबाव में काम कर रही है और बड़े सरगनाओं के नाम सामने लाने से बच रही है. यहां तक की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही. पायलट ने कहा कि कांग्रेस 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है और केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी.

उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि बच्चों ने पूरे मामले को एक्सपोज किया. जिसके बाद मजबूरी में नीट परीक्षा रद्द करनी पड़ी. सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की और यह आशंका भी जताई कि बड़ी कोचिंग संस्थाओं के साथ सांठगांठ कर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है.

सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है. इस दौरान झुंझुनूं सांसद बृजेंद्र ओला, मीन समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा तथा कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष खलील बुडाना समेत कई नेता मौजूद रहे. परिजनों ने पायलट को यह भी बताया कि धरने के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. इसपर पायलट ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

