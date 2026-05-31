/झुंझुनूं बनेगा नया वाइल्डलाइफ टूरिज्म हब, बीड़-बांसियाल रिजर्व में फिर दौड़ेंगी सफारी गाड़ियां

Rajasthan Forest Department: शेखावाटी क्षेत्र अपनी भव्य हवेलियों, ऐतिहासिक धरोहरों और हेरिटेज टूरिज्म के लिए देशभर में पहचान रखता है. अब झुंझुनूं में वन्यजीवों की बढ़ती संख्या के साथ वाइल्डलाइफ टूरिज्म की संभावनाएं भी तेजी से मजबूत होती नजर आ रही हैं. झुंझुनूं के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व और बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व में हाल ही में हुई वन्यजीव गणना में पैंथर, चिंकारा और हिरणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

ऐसे में वन विभाग यहां बंद पड़ी सफारी को दोबारा शुरू करने की तैयारी में जुट गया है. वन उपसंरक्षक काव्या ने बताया कि 1 मई को आयोजित वन्यजीव गणना के दौरान 69 वॉटर पॉइंट्स पर सर्वे कराया गया था. गणना में 21 पैंथर, 608 चिंकारा और 94 हिरण दर्ज किए गए हैं. वर्ष 2025 में हुई पिछली गणना की तुलना में वन्यजीवों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत है.

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डीएफओ काव्या ने बताया कि बीड़ और बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व के उद्घाटन के बाद शुरुआती वर्षों में यहां पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही थी, लेकिन समय के साथ पर्यटकों की संख्या में कमी आई. अब वन विभाग एक बार फिर इस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की योजना बना रहा है. इसके तहत सफारी वाहनों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है.

साथ ही पर्यटकों को यहां उपलब्ध वन्यजीवों और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया जाएगा. विभाग का मानना है कि सफारी शुरू होने के बाद हेरिटेज टूरिज्म के लिए शेखावाटी आने वाले पर्यटक वन्यजीव पर्यटन का भी आनंद ले सकेंगे.

अगर सफारी संचालन की योजना सफल रहती है, तो इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिल सकेगा. वन विभाग को उम्मीद है कि आगामी समय में बीड़ और बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व प्रदेश के प्रमुख वाइल्डलाइफ पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान बना सकेंगे.