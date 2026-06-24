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ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

Jhunjhunu News: दिल्ली कैंट से जयपुर जा रही सैनिक एक्सप्रेस में एक युवक 5 वर्षीय बच्चे को साथ लेकर सफर कर रहा था. बच्चे के लगातार रोने पर यात्री को शक हुआ. पूछताछ में युवक ने बच्चे को स्टेशन से लाने की बात स्वीकार की, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे हिरासत में ले लिया.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 24, 2026, 04:47 PM|Updated: Jun 24, 2026, 04:47 PM
ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhunjhunu News: झुंझुनूं. एक जागरूक यात्री की सतर्कता और मानवीय संवेदना ने पांच वर्षीय मासूम को उसके परिवार से बिछड़ने से बचा लिया. दिल्ली कैंट से जयपुर के लिए चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस में सामने आए इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि समय पर उठाया गया जिम्मेदारी भरा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है.

जानकारी के अनुसार दिल्ली कैंट से जयपुर के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस में एक युवक पांच वर्षीय बच्चे के साथ सवार हुआ था. ट्रेन में बैठने के बाद से ही बच्चा लगातार रो रहा था. उसी ट्रेन में अपने परिवार के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे दौसा निवासी आकाश की नजर बच्चे पर पड़ी. आकाश एक पार्किंग कंपनी में कर्मचारी हैं. बच्चे का लगातार रोना और युवक का व्यवहार उन्हें संदिग्ध लगा. इसके बाद उन्होंने युवक से बच्चे के बारे में पूछताछ शुरू की.

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खुद को बताया पिता, लेकिन मां के बारे में नहीं दे सका जवाब
पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को बच्चे का पिता बताया. हालांकि जब उससे बच्चे की मां के बारे में पूछा गया तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सका. उसने कहा कि बच्चे की मां आसपास ही कहीं होगी. यात्रियों ने काफी देर तक महिला को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन कोई महिला सामने नहीं आई. इससे ट्रेन में मौजूद लोगों का संदेह और गहरा हो गया.

सख्ती से पूछताछ करने पर खुली सच्चाई
यात्रियों ने जब युवक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह बच्चे को दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से उठाकर लाया है. यह बात सामने आते ही ट्रेन में मौजूद यात्रियों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए यात्रियों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं. वीडियो में आरोपी खुद को दिव्यांग बताते हुए और अपने आगे पीछे कोई नहीं होने की बात कहकर सहानुभूति लेने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. वहीं कुछ वीडियो में यात्री उसे थप्पड़ मारते हुए भी नजर आ रहे हैं.

सूचना मिलते ही हरकत में आई आरपीएफ
घटना की सूचना तत्काल रेलवे अधिकारियों को दी गई. शिकायत मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर दी. उस समय ट्रेन सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच चुकी थी. शिकायतकर्ता आकाश से मिली जानकारी के आधार पर झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के हेड कांस्टेबल सुदेश संबंधित कोच में पहुंचे और जांच की. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आरपीएफ ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कलां निवासी 36 वर्षीय उमाशंकर पुत्र दीनबंधु को हिरासत में ले लिया तथा बच्चे को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया.

दिल्ली कैंट स्टेशन से बच्चे को लाने की बात स्वीकार
आरपीएफ के एसआई अशोक कुमार यादव ने मामले की सूचना दिल्ली कैंट जीआरपी को दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चा दिल्ली कैंट क्षेत्र के आसपास रहने वाले एक खानाबदोश परिवार से संबंधित है. फिलहाल बच्चे और आरोपी को आरपीएफ की निगरानी में रखा गया है. बच्चे की मां के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई सीकर जीआरपी द्वारा की जाएगी.

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी उमाशंकर ने बच्चे को दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से उठाकर लाने की बात स्वीकार की है. उसने दावा किया कि वह बच्चे को अपने पास रखकर बड़ा करना चाहता था ताकि भविष्य में उसकी सेवा कर सके. हालांकि आरोपी की मानसिक स्थिति, नशे की आशंका और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

आकाश की सतर्कता बनी मासूम की सुरक्षा की वजह
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका दौसा निवासी आकाश की रही. यदि उन्होंने बच्चे के लगातार रोने और युवक के संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया होता तो संभव है कि यह मासूम अपने परिवार से दूर चला जाता.

आकाश की सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के कारण एक पांच वर्षीय बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सका. उनकी जागरूकता ने न केवल एक संभावित अनहोनी को टाल दिया बल्कि एक परिवार को बिछड़ने से भी बचा लिया.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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