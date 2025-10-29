झुंझुनूं में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, हादसे में दुकानदार की मौत

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर बुधवार देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट होने से इलाके में दहशत फैल गई. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा.
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर बुधवार देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट होने से इलाके में दहशत फैल गई. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा, जबकि दुकान के अंदर सो रहा व्यक्ति धमाके की ताकत से 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा.
हादसे में दुकानदार पपुरना निवासी शंकर लाल की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की पूरी गली दहल गई. लोगों ने देखा कि हार्डवेयर की दुकान से धुआं और लपटें उठ रही थीं. धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए और सड़क पर मलबा बिखर गया.
घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई. खेतड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. मृतक के शव को खेतड़ी के राजकीय अजीत उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
प्रारंभिक रूप से यह आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट गैस सिलेंडर या किसी केमिकल के कारण हुआ होगा, क्योंकि दुकान में पेंट और थिनर जैसी ज्वलनशील सामग्री रखी जाती थी. विस्फोट के बाद लगी आग तेजी से पास की किताबों की दुकान तक फैल गई, जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ.
