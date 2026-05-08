/झुंझुनूं के चिड़ावा में दो किराना दुकानों पर CGST टीम का छापा, देर रात तक चली जांच

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में चिड़ावा से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के मैन मार्केट में दो किराना स्टोरों पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सर्वे किया है. स्टॉक और बैंक डिटेल आदि ली गई है. अचानक हुई इस कार्रवाई से चिड़ावा के व्यापारियों में हड़कंप मच गया. देर रात तक चली इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए.

सूत्रों के मुताबिक, सीकर व झुंझुनूं से दो वाहनों में आए सीजीएसटी के 8 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम कल सुबह करीब 11 बजे शहर में राहुल किराना स्टोर और शुभम किराना स्टोर पर एक साथ पहुंची. टीम में सीजीएसटी के सुपरिंटेंडेंट राजेश यादव, आरके चोपड़ा, इंस्पेक्टर विजय कुमार मीणा, भगवान सिंह राठौड़, एड. विक्रम सिंह शेखावत शामिल थे.

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इस टीम ने न केवल दुकानों बल्कि इन व्यापारियों के गोदामों पर भी तलाशी ली. राहुल किराना स्टोर की दुकान और गोदाम में सर्वे का कार्य रात 10 बजे तक हुआ, जबकि शुभम किराना स्टोर पर शाम 5 बजे तक सर्वे का कार्य हुआ. इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. कार्रवाई की खबर से कई दुकानदार तो तुरंत ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर चले गए, जिन दो दुकानों पर टीम पहुंची, वहां भारी भीड़ जमा हो गई.

इधर सीजीएसटी टीम ने पूरे मामले में सख्ती बरतते हुए मीडिया से भी दूरी बनाए रखी. हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से दोनों प्रतिष्ठानों से जीएसटी उल्लंघन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. टीम ने दस्तावेजों की जांच, स्टॉक वेरिफिकेशन और अन्य रिकॉर्ड लिया है. इस कार्रवाई से कई अन्य व्यापारी भी अब अपने जीएसटी रिटर्न, बिलिंग और स्टॉक रजिस्टर दोबारा जांचने में जुट गए हैं.