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झुंझुनूं के चिड़ावा में दो किराना दुकानों पर CGST टीम का छापा, देर रात तक चली जांच

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के मैन मार्केट में दो किराना स्टोरों पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सर्वे किया है. स्टॉक और बैंक डिटेल आदि ली गई है.

Edited byAman SinghReported bySandeep rathore
Published: May 08, 2026, 12:53 PM|Updated: May 08, 2026, 12:53 PM
झुंझुनूं के चिड़ावा में दो किराना दुकानों पर CGST टीम का छापा, देर रात तक चली जांच
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में चिड़ावा से बड़ी खबर मिल रही है. झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के मैन मार्केट में दो किराना स्टोरों पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सर्वे किया है. स्टॉक और बैंक डिटेल आदि ली गई है. अचानक हुई इस कार्रवाई से चिड़ावा के व्यापारियों में हड़कंप मच गया. देर रात तक चली इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए.

सूत्रों के मुताबिक, सीकर व झुंझुनूं से दो वाहनों में आए सीजीएसटी के 8 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम कल सुबह करीब 11 बजे शहर में राहुल किराना स्टोर और शुभम किराना स्टोर पर एक साथ पहुंची. टीम में सीजीएसटी के सुपरिंटेंडेंट राजेश यादव, आरके चोपड़ा, इंस्पेक्टर विजय कुमार मीणा, भगवान सिंह राठौड़, एड. विक्रम सिंह शेखावत शामिल थे.

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इस टीम ने न केवल दुकानों बल्कि इन व्यापारियों के गोदामों पर भी तलाशी ली. राहुल किराना स्टोर की दुकान और गोदाम में सर्वे का कार्य रात 10 बजे तक हुआ, जबकि शुभम किराना स्टोर पर शाम 5 बजे तक सर्वे का कार्य हुआ. इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. कार्रवाई की खबर से कई दुकानदार तो तुरंत ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर चले गए, जिन दो दुकानों पर टीम पहुंची, वहां भारी भीड़ जमा हो गई.

इधर सीजीएसटी टीम ने पूरे मामले में सख्ती बरतते हुए मीडिया से भी दूरी बनाए रखी. हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से दोनों प्रतिष्ठानों से जीएसटी उल्लंघन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. टीम ने दस्तावेजों की जांच, स्टॉक वेरिफिकेशन और अन्य रिकॉर्ड लिया है. इस कार्रवाई से कई अन्य व्यापारी भी अब अपने जीएसटी रिटर्न, बिलिंग और स्टॉक रजिस्टर दोबारा जांचने में जुट गए हैं.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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