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झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, पारिवारिक कलह बनी काल, 4 घंटे के भीतर पति-पत्नी दोनों की संदिग्ध मौत!

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के सिंघाना में पति-पत्नी राहुल और सोनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों के करीब 4 घंटे के अंतराल में कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाने की आशंका है. पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandeep Kedia
Published:Sep 05, 2026, 01:57 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 01:57 PM IST
झुंझुनूं में दर्दनाक हादसा, पारिवारिक कलह बनी काल, 4 घंटे के भीतर पति-पत्नी दोनों की संदिग्ध मौत!
Image Credit: सिंघाना में पति-पत्नी राहुल और सोनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत.

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सिंघाना कस्बे के बड़ा मोहल्ला क्षेत्र में पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राहुल और उनकी पत्नी सोनिया ने पारिवारिक कलह के चलते कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. दोनों की मौत करीब चार घंटे के अंतराल में होने की बात सामने आई है.

गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन
जानकारी के मुताबिक बड़ा मोहल्ला निवासी राहुल की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए सिंघाना अस्पताल लेकर पहुंचे. इसी तरह उनकी पत्नी सोनिया की हालत भी बिगड़ गई. दोनों को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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घटना की जानकारी मिलते ही सिंघाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर केसीसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मामले की सूचना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.

पारिवारिक कलह की बात आई सामने
प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस ने अभी मौत की वजह को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है. दोनों के कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है.

सिंघाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स हो सकेगी.

पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की वजह
पुलिस ने दोनों शवों को केसीसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई. घटना के बाद बड़ा मोहल्ला क्षेत्र में भी शोक का माहौल है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

पढ़ें क्राइम की एक और खबर
छबड़ा में एडा लगाकर चोरी, दीवार तोड़कर घुसे चोर, जेवरात और नकदी ले उड़े
बारां जिले के छबड़ा उपखंड क्षेत्र में चोरों ने बीती रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. छबड़ा थाना क्षेत्र के पाली के पास नीमखेड़ा गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान की दो कमरों की दीवार को एडा लगाकर तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गए.


चोरों ने घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो कमरों की टूटी दीवार और बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए.

पीड़ित मोरसिंह ने घटना की सूचना पाली पुलिस थाने में दी. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाके में चोरों की तलाश शुरू की है.


घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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