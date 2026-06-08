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झुंझुनूं के पिलानी में 9 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

Rajasthan Crime: झुंझुनूं जिले के पिलानी थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद सहमा और डरा हुआ मासूम जब अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, तो परिवार वालों के होश उड़ गए.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 08, 2026, 08:57 PM|Updated: Jun 08, 2026, 08:57 PM
झुंझुनूं के पिलानी में 9 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पिलानी से एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया है. एक मासूम की मासूमियत के साथ कथित तौर पर ऐसा खिलवाड़ किया गया. जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है. मिली जानकारी के अनुसार, पिलानी थाना क्षेत्र के एक 9 वर्षीय बालक को एक युवक कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया.

आरोप है कि वह बच्चे को जलदाय विभाग के एक पंप हाउस में ले गया. जहां उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद सहमा और डरा हुआ मासूम जब अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, तो परिवार वालों के होश उड़ गए. परिजन तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई. साथ ही लिखित शिकायत भी सौंपी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई. थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया है. पूरे मामले की जांच चिड़ावा डीससपी विकास धींधवाल के नेतृत्व में की जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.

घटना की जांच के लिए सीकर से एफएसएल टीम और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए हैं, ताकि मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और दोषी के खिलाफ मजबूत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. जानकारी के अनुसार, आरोपी विवाहित है और हरियाणा इलाके का रहने वाला है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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