/झुंझुनूं के पिलानी में 9 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

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Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पिलानी से एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया है. एक मासूम की मासूमियत के साथ कथित तौर पर ऐसा खिलवाड़ किया गया. जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है. मिली जानकारी के अनुसार, पिलानी थाना क्षेत्र के एक 9 वर्षीय बालक को एक युवक कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया.
आरोप है कि वह बच्चे को जलदाय विभाग के एक पंप हाउस में ले गया. जहां उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद सहमा और डरा हुआ मासूम जब अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, तो परिवार वालों के होश उड़ गए. परिजन तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई. साथ ही लिखित शिकायत भी सौंपी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई. थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया है. पूरे मामले की जांच चिड़ावा डीससपी विकास धींधवाल के नेतृत्व में की जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.
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घटना की जांच के लिए सीकर से एफएसएल टीम और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए हैं, ताकि मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और दोषी के खिलाफ मजबूत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. जानकारी के अनुसार, आरोपी विवाहित है और हरियाणा इलाके का रहने वाला है.
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