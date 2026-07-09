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नवलगढ़ में कलियुगी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद बहन को किया फोन

Jhunjhunu Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में एक युवक पर अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपनी बहन को फोन कर जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया. हत्या के कारणों की जांच जारी है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 09, 2026, 09:48 AM|Updated: Jul 09, 2026, 09:48 AM
नवलगढ़ में कलियुगी बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मां को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद बहन को किया फोन
Image Credit: Jhunjhunu CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Murder News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में गुरुवार देर रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. कृषि मंडी क्षेत्र के पास स्थित एक मकान में एक युवक पर अपनी ही मां की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप है. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही नवलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी बेटे राजवीर को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि वह लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यरत है.

मां पर किए गए कई चाकू के वार

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पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना घर के भीतर हुई, जहां आरोपी ने कथित तौर पर अपनी मां पर चाकू से कई वार किए. गंभीर चोटों के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया गया है, जिसके बाद मृत्यु के कारण और अन्य तथ्यों की पुष्टि की जाएगी.


वारदात के बाद बहन को किया फोन

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना के बाद आरोपी ने अपनी एक बहन को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना मिली. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. घर के बाहर और भीतर खून के निशान मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है.


पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है और उसकी पत्नी से भी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी. परिजनों, पड़ोसियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.


पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे नवलगढ़ क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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