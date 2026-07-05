/झुंझुनूं में 8 धर्मकांटों पर बड़ी कार्रवाई, बिना सत्यापन संचालन पर जुर्माना

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Jhunjhunu, Legal Metrology: झुंझुनूं जिले में तौल-माप व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित आठ धर्मकांटे बिना वैध सत्यापन और आवश्यक प्रमाणीकरण के चलते पाए गए. विभाग ने सभी संचालकों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. विभाग ने साफ किया है कि बिना प्रमाणीकरण किसी भी तौल एवं माप उपकरण का उपयोग कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.
प्रदेशव्यापी अभियान के तहत हुई कार्रवाई
यह विशेष अभियान प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है. इसी क्रम में झुंझुनूं जिले के विभिन्न कस्बों और गांवों में संचालित धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान अधिकारियों ने तौल उपकरणों के वैध सत्यापन प्रमाणपत्र, सील और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की. कई स्थानों पर धर्मकांटे निर्धारित अवधि में सत्यापित नहीं कराए गए थे, जिसे विभाग ने गंभीर अनियमितता माना.
इन धर्मकांटों पर हुई कार्रवाई
जांच के दौरान सिंघाना स्थित कपिल धर्मकांटा, राज धर्मकांटा और हनुमान धर्मकांटा, नवलगढ़ के देवनारायण धर्मकांटा एवं बालाजी कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा, टोडी गांव के गुरूकृपा धर्मकांटा, भोड़की गांव के गोदारा डिजिटल धर्मकांटा तथा चिड़ावा रोड स्थित नूनियां धर्मकांटा बिना वैध सत्यापन संचालित पाए गए. विभाग ने मौके पर ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित संचालकों पर जुर्माना लगाया और भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
डीएसओ निकिता राठौड़ ने दी चेतावनी
डीएसओ निकिता राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक तौल एवं माप उपकरण का निर्धारित समयावधि में सत्यापन कराना कानूनन अनिवार्य है. यदि कोई व्यापारी या संचालक बिना प्रमाणीकरण के धर्मकांटा या अन्य तौल उपकरण संचालित करता है तो यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी नियमित निरीक्षण अभियान चलाता रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर जोर
विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को सही तौल का अधिकार सुनिश्चित करना भी है. गलत तौल या बिना सत्यापित उपकरणों के उपयोग से उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को नुकसान हो सकता है. इसलिए सभी धर्मकांटा संचालकों और व्यापारियों से समय पर अपने तौल एवं माप उपकरणों का सत्यापन कराने की अपील की गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना प्रमाणीकरण किसी भी धर्मकांटे का संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
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