/तेज रफ्तार बोलेरो ने रेगिस्तान के जहाज को मारी टक्कर! 4 लोग घायल

Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में लीखवा गांव में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने ऊंट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, भगीरथमल रेवाड़ियां अपने परिवार के साथ ऊंट गाड़ी में सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी डुलानिया की ओर से आ रही बोलेरो ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऊंट गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में भगीरथमल बाला देवी शिवा और रौनक गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने तुरंत मदद करते हुए सभी घायलों को बिरला सार्वजनिक अस्पताल, पिलानी पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

भगीरथमल के सिर में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनूं रेफर किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो में पांच युवक सवार थे, जो कथित रूप से शराब के नशे में थे. गाड़ी के अंदर से बीयर का कार्टन मिला और शराब बिखरी हुई नजर आई.

हादसे के बाद एक युवक मौके पर मिला, जबकि बाकी चार युवक फरार हो गए. सूचना मिलते ही पीपली चौकी इंचार्ज सत्यवीर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बोलेरो को कब्जे में लेकर रास्ता साफ करवाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

