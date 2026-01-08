Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

झुंझुनूं के बेसरडा की मिट्टी से रणभूमि तक, शहीद रामकरण सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Army Day Special: झुंझुनूं जिले का छोटा सा गांव बेसरडा केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि यह गांव देशभक्ति, शौर्य और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का जीवंत प्रतीक है. इसी पावन धरती ने देश को ऐसा वीर सपूत दिया, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास में अमर शहीद के रूप में स्थान प्राप्त किया. शहीद रामकरण सिंह.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Jan 08, 2026, 10:51 AM IST | Updated: Jan 08, 2026, 10:51 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

Jaipur Gold Silver Price Update Today: रॉकेट की तरह आसमान पर चढ़ गए सोना-चांदी के रेट! पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार का ताजा अपडेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: रॉकेट की तरह आसमान पर चढ़ गए सोना-चांदी के रेट! पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, स्कूल-फ्लाइट सब प्रभावित, पढ़ें मौसम विभाग का अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, स्कूल-फ्लाइट सब प्रभावित, पढ़ें मौसम विभाग का अपडेट

झुंझुनूं के बेसरडा की मिट्टी से रणभूमि तक, शहीद रामकरण सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Army Day Special: शहीद रामकरण सिंह का जन्म 01 नवंबर 1961 को एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ. उनके पिता स्वर्गीय बनवारी लाल और माता स्वर्गीय चम्पा देवी ने उन्हें संस्कारों की वह पूंजी दी, जिसने आगे चलकर उन्हें एक निडर सैनिक बनाया. खेत-खलिहानों और गांव की मिट्टी में पले-बढ़े रामकरण सिंह ने बचपन से ही अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रप्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया.

उनका विवाह राजलोप देवी से हुआ, जिन्होंने एक सशक्त सैनिक की पत्नी के रूप में हर परिस्थिति में उनका साथ निभाया. वे अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए, पुत्र राजकुमार और सत्यवीर सिंह, पुत्रियां बबीता और उषा, तथा पौत्र-पौत्रियां नितेश, आयश, नेहा और हरिका.

भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्रसेवा का संकल्प
28 सितंबर 1979 को रामकरण सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्रसेवा का संकल्प लिया. उन्हें देश की प्रतिष्ठित यूनिट 2 राजपूताना राइफल्स में सेवा का अवसर मिला. सेना में रहते हुए उन्होंने हर चुनौती को साहस और कर्तव्यनिष्ठा के साथ स्वीकार किया. उनके लिए वर्दी केवल नौकरी नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा का पवित्र दायित्व थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिया अदम्य साहस का परिचय
वर्ष 1999 में जब देश कारगिल युद्ध के कठिन दौर से गुजर रहा था, तब रामकरण सिंह अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे. 04 जून 1999, श्रीनगर कारगिल सेक्टर में दुश्मन से मुकाबला करते हुए उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए. उनका बलिदान यह सिद्ध करता है कि भारत का सैनिक अंतिम सांस तक देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है.

झुंझुनूं जिले को गर्व से भर दिया
शहीद रामकरण सिंह की शहादत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे बेसरडा गांव और झुंझुनूं जिले को गर्व से भर दिया. आज भी गांव में लगी उनकी शहादत की तख्ती हर आने-जाने वाले को देशसेवा, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देती है. गांव के युवा उन्हें अपना आदर्श मानकर सेना और राष्ट्रसेवा की राह चुनने का संकल्प लेते हैं.

शहीद कभी मरते नहीं
शहीद रामकरण सिंह का जीवन और बलिदान यह संदेश देता है कि शहीद कभी मरते नहीं, वे सदैव देश की आत्मा में जीवित रहते हैं. उनका नाम, उनका साहस और उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देता रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news