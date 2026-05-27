/बाईसा स्नेहमिलन: झुझुनूं में बचपन की गलियों को देख भावुक हुईं 300 से अधिक बहन-बेटियां! छलक पड़े आंसू

Jhunjhunu News: आधुनिकता के इस दौर में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जिले के सुलताना कस्बे में आयोजित तीन दिवसीय 'बाईसा स्नेहमिलन समारोह' ने रिश्तों की गर्माहट, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है. मालूपुरा रोड पर स्थित जमवाय माता गेस्ट हाउस परिसर में जब बरसों बाद अपने गांव की माटी पर बहन-बेटियों के कदम पड़े, तो पूरा माहौल भावनाओं से सराबोर हो उठा.

300 बहन-बेटियों का पारंपरिक और भव्य स्वागत

राजपूत समाज की महिलाओं के सम्मान, समाज में उनकी सहभागिता और आपसी एकता को मजबूत करने के ध्येय से इस भव्य समारोह का ताना-बाना बुना गया. इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के अलग-अलग कोनों से करीब 300 विवाहित बहन-बेटियां अपने पैतृक गांव सुलताना पहुंचीं. आयोजन स्थल तक इन सभी का स्वागत बेहद अनूठे अंदाज में किया गया. गाजे-बाजे और पारंपरिक स्वागत जुलूस के साथ जब महिलाओं की अगवानी की गई, तो पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया. इसके बाद राजस्थानी रीति-रिवाजों के अनुसार सभी का आदर-सत्कार किया गया.

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यादों का कारवां: जब 40 साल बाद मायके लौटीं 'लाडो'

समारोह का औपचारिक शंखनाद विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना के साथ हुआ. इसके बाद शुरू हुआ यादों और मुलाकातों का वो सिलसिला, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. बहन-बेटियों ने आपस में परिचय बढ़ाया, पुरानी स्मृतियों को साझा किया और बचपन के उन अनमोल दिनों को याद किया. कई महिलाओं की आंखें तो उस वक्त छलक आईं, जब वे दशकों बाद अपने बचपन की गलियों और अपनों के बीच पहुंचीं.

आयोजन समिति के सदस्य गजेन्द्र सिंह टिकाई ने बताया कि इस स्नेहमिलन में राजस्थान के बाड़मेर, करौली, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, जैसलमेर, राजसमंद, सिरोही, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और सीकर जैसे विभिन्न जिलों से बहन-बेटियां आई हैं. सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्यप्रदेश से भी महिलाएं इस समारोह का हिस्सा बनी हैं. इनमें से कई बहन-बेटियां ऐसी हैं जो लगभग 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपने मायके लौटी हैं, जिससे यह पूरा आयोजन यादों का एक अनूठा संगम बन गया है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास

तीन दिनों तक चलने वाले इस महासंगम में केवल मुलाकातों का दौर ही नहीं होगा, बल्कि राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. समारोह के दौरान सामाजिक संवाद, पारंपरिक राजस्थानी भोजन का आनंद, देव दर्शन यात्रा, भक्तिमयी भजन संध्या, ग्राम भ्रमण, महिला प्रतिभा एवं खेल प्रतियोगिताएं, लोकगीत और घूमर नृत्य जैसे कई शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आयोजन का मुख्य उद्देश्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से आज की नई पीढ़ी को राजस्थान की गौरवशाली लोक संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से रूबरू करवाना तथा उनसे जोड़ना है.