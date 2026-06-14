Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में 19 वर्षीय अंकित शर्मा का शव घर में फंदे से लटका मिला. परिवार को आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और विभिन्न पहलुओं से पड़ताल की जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandeep Kedia
Published: Jun 14, 2026, 12:10 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:10 PM
'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में एक 19 वर्षीय युवक द्वारा जिंदगी खत्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंकित पुत्र संदीप शर्मा के रूप में हुई है. अंकित पहले जयपुर सहित अन्य स्थानों पर काम कर चुका था. लेकिन पिछले करीब डेढ़ महीने से घर पर ही रह रहा था.

परिजनों के अनुसार रात को अंकित घरवालों को हिसार जाकर आने की बात कहकर निकला था. इसके बाद सुबह वापस घर लौट आया. घर आने के बाद अंकित सीधे अपने कमरे में चला गया और आराम करने की बात कहकर अंदर सोने चला गया. परिवार के अन्य सदस्य भी अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए. कुछ देर बाद बहन उसे बुलाने के लिए कमरे की ओर गई.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार में चीख-पुकार मच गई
दरअसल अंकित अपनी बहन को बाइक पर उसके ससुराल छोड़ने जाने वाला था. जब बहन ने कमरे के पास पहुंचकर देखा तो उसके होश उड़ गए. अंकित कमरे में फंदे से लटका हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर सूरजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक के बड़े भाई जतिन ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर मामले की जांच की मांग की है.

क्या कहना है मृतक के भाई का

जतिन ने पुलिस को बताया कि परिवार के किसी सदस्य को आत्महत्या के पीछे के कारणों की कोई जानकारी नहीं है. उनकी जानकारी में अंकित किसी प्रकार के तनाव में भी नहीं था. परिजनों ने बताया कि दो-तीन दिन पहले अंकित ने अपने भाई जतिन को मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर नया फोन दिलाने की इच्छा जताई थी. इस पर जतिन ने उसे सूरजगढ़ आने के बाद नया फोन दिलाने का आश्वासन भी दिया था. लेकिन इससे पहले ही अंकित ने यह कदम उठा लिया.

परिवार और परिचितों में शोक की लहर

बताया जा रहा है कि अंकित ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और जयपुर समेत अन्य शहरों में काम भी किया था. परिवार में चार भाई-बहनों में वह सबसे छोटा था. उसकी अचानक मौत से परिवार और परिचितों में शोक की लहर है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है. परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! जयपुर से जोधपुर तक बारिश-आंधी का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी के कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

Rajasthan: रामदेवरा पहुंचे नव नियुक्त DSP बुद्धाराम बिश्नोई, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन, बोले- लपका गिरी करने वालों पर कशेंगे नकेल

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

नकली बीज-खाद कांड पर कांग्रेस का बड़ा हमला! सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान में अब हर घर में सस्ती बिजली की तैयारी! 201 MW प्रोजेक्ट से सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

TAGS:
Jhunjhunu News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश
Jhunjhunu News
2
Rajasthan News
3
ind vs pak
4
Jhunjhunu News
5
Rajasthan News