/'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ कस्बे में एक 19 वर्षीय युवक द्वारा जिंदगी खत्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंकित पुत्र संदीप शर्मा के रूप में हुई है. अंकित पहले जयपुर सहित अन्य स्थानों पर काम कर चुका था. लेकिन पिछले करीब डेढ़ महीने से घर पर ही रह रहा था.

परिजनों के अनुसार रात को अंकित घरवालों को हिसार जाकर आने की बात कहकर निकला था. इसके बाद सुबह वापस घर लौट आया. घर आने के बाद अंकित सीधे अपने कमरे में चला गया और आराम करने की बात कहकर अंदर सोने चला गया. परिवार के अन्य सदस्य भी अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए. कुछ देर बाद बहन उसे बुलाने के लिए कमरे की ओर गई.

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परिवार में चीख-पुकार मच गई

दरअसल अंकित अपनी बहन को बाइक पर उसके ससुराल छोड़ने जाने वाला था. जब बहन ने कमरे के पास पहुंचकर देखा तो उसके होश उड़ गए. अंकित कमरे में फंदे से लटका हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर सूरजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक के बड़े भाई जतिन ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर मामले की जांच की मांग की है.

क्या कहना है मृतक के भाई का

जतिन ने पुलिस को बताया कि परिवार के किसी सदस्य को आत्महत्या के पीछे के कारणों की कोई जानकारी नहीं है. उनकी जानकारी में अंकित किसी प्रकार के तनाव में भी नहीं था. परिजनों ने बताया कि दो-तीन दिन पहले अंकित ने अपने भाई जतिन को मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर नया फोन दिलाने की इच्छा जताई थी. इस पर जतिन ने उसे सूरजगढ़ आने के बाद नया फोन दिलाने का आश्वासन भी दिया था. लेकिन इससे पहले ही अंकित ने यह कदम उठा लिया.

परिवार और परिचितों में शोक की लहर

बताया जा रहा है कि अंकित ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और जयपुर समेत अन्य शहरों में काम भी किया था. परिवार में चार भाई-बहनों में वह सबसे छोटा था. उसकी अचानक मौत से परिवार और परिचितों में शोक की लहर है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है. परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.