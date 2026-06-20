/29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

Surajgarh SDM Swati Transferred: राज्य सरकार ने शुक्रवार को 178 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी. सूची में झुंझुनूं जिले के कई उपखंड अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सूरजगढ़ एसडीएम सुश्री स्वाति के तबादले की है. स्वाति को 13 मई को जारी तबादला सूची में सूरजगढ़ एसडीएम लगाया गया था और उन्होंने 22 मई को कार्यभार ग्रहण किया था.



अब कार्यभार संभालने के महज 29 दिन बाद ही उनका तबादला कर एसडीएम मांडलगढ़ लगाया गया है. दिलचस्प बात यह है कि स्वाति का सूरजगढ़ में तबादला होने के बाद से ही यह पदस्थापना चर्चा में रही थी. स्थानीय स्तर पर उनके तबादले को लेकर विरोध के स्वर भी सामने आए थे. राजनीतिक स्तर पर इस नियुक्ति को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं होती रही थीं. इसी कारण स्वाति की पदस्थापना शुरुआत से ही सुर्खियों में रही. अब एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और उनका फिर से तबादला हो गया. जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. जिले में झुंझुनूं, चिड़ावा, नवलगढ़, बुहाना एसडीएम भी बदले है. जिले में हुए इन तबादलों के बाद कई उपखंडों और प्रशासनिक कार्यालयों में नए अधिकारियों की तैनाती होगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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एक साल पूरा होने से पहले ही वापिस आए जयसिंह द्वितीय

तबादला सूची के अनुसार उदयपुर जिले के खैरवाड़ा एसडीएम जयसिंह द्वितीय को सूरजगढ़ एसडीएम लगाया गया है. सीकर निवासी जयसिंह द्वितीय पहले खेतड़ी, बुहाना और नवलगढ़ में भी एसडीएम रह चुके हैं. वर्ष 2019 में बुहाना में पदस्थापना के दौरान उनका निलंबन भी हुआ था. अब वापिस जयसिंह की झुंझुनूं जिले में एंट्री हो गई है. उन्हें झुंझुनूं जिले से गए हुए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है.



विश्वामित्र पहली बार शेखावाटी में, शकुंतला छह साल बाद झुंझुनूं में

वहीं कुचामन सिटी एसडीएम विश्वामित्र मीणा को मंडावा एसडीएम बनाया गया है. दौसा निवासी विश्वामित्र मीणा प्रमोटी आरएएस अधिकारी हैं और करीब दो दशक की सेवा में पहली बार शेखावाटी क्षेत्र में पदस्थापित हुए हैं. विजयनगर एसडीएम श्रीमती शकुंतला को बुहाना एसडीएम लगाया गया है. चूरू निवासी शकुंतला इससे पहले वर्ष 2020 में मलसीसर एसडीएम रह चुकी हैं. निवाई एसडीएम अजीतसिंह राठौड़ को नवलगढ़ एसडीएम बनाया गया है. अजमेर निवासी राठौड़ प्रमोटी आरएएस अधिकारी हैं.

वल्लभनगर एसडीएम सुश्री किरणपाल को चिड़ावा एसडीएम लगाया गया है. हनुमानगढ़ निवासी किरणपाल युवा अधिकारी हैं और यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है. वहीं ऋषभदेव एसडीएम राम करन सिंह को झुंझुनूं एसडीएम लगाया गया है. सीकर निवासी राम करन सिंह अब कौशल्या विश्नोई का स्थान लेंगे. कौशल्या विश्नोई का तबादला गोविंदगढ़ (अलवर) कर दिया गया है. वहीं चिड़ावा एसडीएम डॉ. नरेश सोनी को उपायुक्त नगर निगम उदयपुर लगाया गया है, जबकि नवलगढ़ एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत को नीमराना भेजा गया है.



आईपीएस की पत्नी छुट्टी पर, अब शिवा संभालेंगी विभाग

तबादला सूची में झुंझुनूं से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नाम श्रीमती शिवा चौधरी का है. वर्तमान में श्रीगंगानगर में जिला आबकारी अधिकारी पद पर कार्यरत शिवा चौधरी को सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, झुंझुनूं लगाया गया है. सीकर निवासी शिवा चौधरी पिछले सात वर्षों से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रही थीं. इस पद पर पहले यूपी सिविल सेवा की अधिकारी सृष्टि पदस्थापित थीं. उनके अवकाश पर जाने और बाद में संबंधित प्रशासनिक बदलावों के बाद सरकार ने शिवा चौधरी को यहां नियुक्त किया है.

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