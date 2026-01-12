स्वामी विवेकानंद के पीछे खड़े थे राजस्थान के वो नरेश, जिनके बिना शायद ना हो पाती शिकागो यात्रा

National Youth Day 2026: स्वामी विवेकानंद जब साल 1891 में माउंट आबू आये थे, जब राजस्थान के महाराजा से उनकी मुलाकात हुई थी. महाराजा स्वामी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए, कि उन्हे अपना गुरू और मित्र मान लिया. महाराजा के निमंत्रण पर ही स्वामी जी पहली बार 7 अगस्त 1891 को खेतड़ी पधारे थे.
Trending Photos
Khetri Maharaja Ajit Singh: क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पीछे राजस्थान के एक महाराजा खड़े थे, जो इतिहास के पन्नों में भारतीय आध्यात्म के वैश्विक उदय के गुमनाम सूत्रधार बन गये.
हम बात कर रहे हैं खेतड़ी नरेश महाराजा अजीत सिंह की. जिनका स्वामी विवेकानंद के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है. क्योंकि उनके बिना स्वामी जी की शिकागो यात्रा और विवेकानंद नाम की कहानी अधूरी ही रह जाएगी.
कौन थे महाराजा अजीत सिंह ?
राजस्थान के खेतड़ी रियासत के महाराजा अजीत सिंह ना सिर्फ कुशल प्रशासक थे बल्कि कला- संस्कृति और अध्यात्म के प्रति भी गहरा झुकाव रखते थे. इतिहास के पन्नों में महाराजा अजीत सिंह को आध्यात्मिक शक्ति को विश्व मंच पर नींव की ईंट लगाने में योगदान के लिए जाना जाता है.
दरअसल शिकागो जाने से पहले स्वामी जी को विविदिषानंद के नाम से जाना जाता है. महाराजा अजीत सिंह सुझाव दिया कि नाम विवेकानंद यानि की विवेक + आनंद होना चाहिए. जिसमें विवेक और आनंद का अद्भुत संगम था. ये ही नहीं स्वामी जी के पास विश्व धर्म संसद में जाने के लिए संसाधन नहीं थे. ऐसे में महाराजा अजीत सिंह ने ना सिर्फ स्वामी जी के लिए जहाज का टिकट खरीदा बल्कि स्वामी जी के रहने और सभी खर्च की पूरी व्यवस्था की.
स्वामी विवेकानंद का पहनावा महाराजा अजीत सिंह ने ही उन्हे तैयार करवाया था. ये राजस्थानी संस्कृति का ये स्वरूप था जिसने शिकागो में सबका ध्यान आकर्षित किया था.
स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर राजा अजीत सिंह मुझे ना मिले होते, तो भारत की उन्नति के लिए जो थोड़ा काम मैं कर रहा हूं, वह भी नहीं कर पाता. आपको बता दें कि खेतड़ी के फतेह विलास में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर और एक भव्य म्यूजियम बना है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhunjhunu Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!