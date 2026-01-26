Zee Rajasthan
घर के अंदर मिली लाश, गला रेतकर कत्ल! झुंझुनूं में विधवा महिला की निर्मम हत्या से दहशत

Jhunjhunu News: जिले के उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र के गुढ़ा गांव में एक बुजुर्ग विधवा महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से महिला का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और दहशत का माहौल बन गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 26, 2026, 12:03 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 12:03 PM IST

घर के अंदर मिली लाश, गला रेतकर कत्ल! झुंझुनूं में विधवा महिला की निर्मम हत्या से दहशत

Jhunjhunu News: जानकारी के अनुसार, गुढ़ा गांव निवासी विधवा महिला सीता देवी महाजन की लाश उनके घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिली. महिला की गर्दन पर गहरे कट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या धारदार हथियार से किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

सूचना मिलने पर गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की औपचारिक पुष्टि हो सकेगी.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस चोरी, आपसी रंजिश या किसी अन्य एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी या नहीं.

ग्रामीणों में भय का माहौल

शांत माने जाने वाले गुढ़ा गांव में इस तरह की हत्या की वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है. लोग घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस निर्मम हत्या ने गांव की शांति भंग कर दी है.

फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा.

