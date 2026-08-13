/झुंझुनूं में देर रात चोरों का आतंक, कई मकानों में चोरी की कोशिश, CCTV में वारदात कैद

Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मुकुंदगढ़ कस्बे के कानोरिया अस्पताल के पास वार्ड 10 की कॉलोनी में रात करीब 3 बजे पांच बदमाशों ने एक के बाद एक कई मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी का प्रयास किया. बदमाश करीब एक घंटे से अधिक समय तक कॉलोनी में घूमते रहे. पूरी वारदात मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. घटना के बाद कॉलोनीवासियों में दहशत का माहौल है.

साइड की दीवार के सहारे अंदर घुसे चोर

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सीसीटीवी फुटेज में पांच बदमाश कॉलोनी में घूमते और मकानों में घुसने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं. एक मकान में बदमाश साइड की दीवार के सहारे अंदर घुसे और खिड़की की ग्रिल तोड़ने का प्रयास किया. आवाज सुनकर मकान में मौजूद लोग जाग गए, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले. मकान मालिक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब 3 बजे खिड़की की ग्रिल तोड़ने की आवाज सुनाई दी. बाहर देखा तो बदमाश मकान की साइड की दीवार के सहारे अंदर घुस चुके थे.

उन्होंने अपने पिता रामकुमार डोटासरा को सूचना दी. इसके बाद 112 पर कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. बदमाशों ने राजेंद्र बुडानिया के मकान को भी निशाना बनाया, जहां उनके रिश्तेदार प्रिंसिपल डॉ. सुमित्रा रहती हैं. मकान के अंदर खड़ी स्कूटी और बाइक के साथ भी छेड़छाड़ की गई. इसके अलावा विक्रम जानू के मकान में बदमाश घुसे. शिक्षिका परमेश्वरी देवी के मकान के बाहर से कुंडी लगा दी गई, जबकि सुरेश रणवा के मकान में गेट और खिड़की तोड़ने का प्रयास किया गया.



अलग-अलग मकानों में चोरी का प्रयास

कॉलोनी वासियों के अनुसार, बदमाशों ने करीब एक घंटे से अधिक समय तक अलग-अलग मकानों में चोरी का प्रयास किया. खिड़कियां और ग्रिल तोड़ने की आवाज सुनकर लोग जाग गए, जिसके बाद बदमाश भाग निकले. कॉलोनी वासियों ने बताया कि इलाके में चोरी की यह चौथी घटना है. लगातार हो रही वारदातों से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस ने जुटाई फुटेज

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई. थाना प्रभारी गोपाल सिंह थालौर ने बताया कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले की जांच जारी है. कॉलोनी वासियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और बदमाशों को जल्द पकड़ने की मांग की है.

