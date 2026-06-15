/झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस्लामपुर से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव का नाम परिवर्तन नहीं करने की मांग की. इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, आरएलपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी, संघर्ष समिति के संरक्षक इस्लामपुर सरपंच आमिन मनियार आदि शामिल हुए.

सुबह इस्लामपुर गांव से शुरू हुई पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए. पदयात्रा झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पहुंची. जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. आंदोलनकारियों का कहना था कि गांव का नाम वर्षों से इस्लामपुर है और इसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है. इस दौरान आरएलपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था. जिसपर कलेक्टर ने इस्लामपुर नाम के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि आज हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि गांव के लोग इस्लामपुर नाम को ही बनाए रखना चाहते हैं. फौजी ने कहा कि नाम बदलने से लोगों को जमीन, पहचान पत्र, बैंक, राजस्व और अन्य सरकारी दस्तावेजों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर नाम बदलने की राजनीति कर रही है.

उन्होंने कहा कि झुंझुनूं वीरों की धरती है, जहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है. जिले के कई गांवों में मुस्लिम समाज के लोग भी देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए यहां धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बताया गया कि लंबी पदयात्रा और गर्मी के कारण उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया.

सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और चिकित्सकों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया. हालांकि गुढ़ा ने एंबुलेंस से अस्पताल जाने से इनकार कर दिया. कुछ देर तक वे सड़क पर ही लेट गए, जबकि समर्थक तौलियों और कागज से उन्हें हवा करते रहे. बाद में उनकी तबीयत में सुधार हुआ. इधर, संघर्ष समिति के संरक्षक एवं इस्लामपुर सरपंच आमिन मनियार, आरएलपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर पुराने राजस्व और सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए.

उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध रिकॉर्ड में गांव का नाम हमेशा से इस्लामपुर ही दर्ज है और इसका कोई दूसरा नाम कभी नहीं रहा. जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच के बाद ही सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी. कलेक्टर के साथ हुई वार्ता के बाद आंदोलनकारी संतुष्ट नजर आए. बाद में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संघर्ष में वे हमेशा गांववासियों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज को हर स्तर तक पहुंचाएंगे.

