/TMC ने आतंक के दम पर शासन किया! देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना का बड़ा बयान

Omprakash Bhadana: देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भंडाना दो दिवसीय दौरे पर झुंझुनूं पहुंचे. यहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति से लेकर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार तक पर जमकर हमला बोला. भड़ाना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार “क्षेत्रवाद पर राष्ट्रवाद की जीत” है और जनता ने टीएमसी के आतंक, भय और गुंडागर्दी की राजनीति को नकार दिया है. भड़ाना ने कहा कि बंगाल हमेशा देश की ऊर्जा और जागरूकता का केंद्र रहा है.

चाहे बात आजादी की हो या सामाजिक आंदोलनों की. लेकिन टीएमसी ने लोकतांत्रिक तरीके से नहीं. बल्कि भय और दबाव की राजनीति के दम पर शासन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लंबे समय तक आतंक और गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया. जिससे जनता परेशान हो चुकी थी. यही कारण है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और भाजपा को बहुमत दिया. भड़ाना ने यह बातें झुंझुनूं सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही.

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इससे पहले उन्होंने ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट के तहत आयोजित ग्राम रथ अभियान के नवलगढ़ और मंडावा विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2008 में गुर्जर आंदोलन और 72 गुर्जरों की शहादत के बाद देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ था. लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने बोर्ड को लगातार कमजोर करने का काम किया.

भड़ाना ने आरोप लगाया कि तीन साल तक गुर्जर समाज के बच्चों को स्कूटियां तक नहीं दी गईं और बोर्ड की कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद संभालते ही पिछली वर्षों की स्कूटियों का वितरण करवाया और बंद पड़ी योजनाओं को फिर से मजबूत किया है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार देवनारायण बोर्ड और गुर्जर समाज के विकास को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है.

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