/झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

Jhunjhunu Extortion Case News: झुंझुनूं शहर के किराना व्यापारी राकेश टेकड़ीवाल को पिछले करीब एक महीने से कथित रूप से रंगदारी की धमकियां मिलने और उनके परिजनों को अश्लील संदेश भेजे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर शहर के व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. व्यापारी इसे केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि पूरे व्यापारिक समुदाय की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बता रहे हैं. इसी मुद्दे पर श्री गल्ला व्यापार संघ, झुंझुनूं की विशेष आपात बैठक छावनी बाजार स्थित संघ कार्यालय में आयोजित की गई.



बैठक में व्यापारियों ने जताई चिंता

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संघ अध्यक्ष नितेश बंका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया. बैठक में व्यापारी सुरक्षा, रंगदारी की धमकियों और परिजनों को भेजे गए अश्लील संदेशों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में राकेश टेकड़ीवाल के परिवार की ओर से राजेश टेकड़ीवाल और दिव्यांशु टेकड़ीवाल भी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि मामले की पहली शिकायत 3 जून को कोतवाली थाने में दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अंततः 25 जून को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की.



आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

बैठक में मौजूद व्यापारियों ने एकमत से कहा कि किसी भी व्यापारी से रंगदारी मांगना, धमकी देना और परिवार के सदस्यों को अश्लील संदेश भेजना बेहद गंभीर अपराध है. व्यापार संघ ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. व्यापारियों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे, जिससे व्यापारिक माहौल प्रभावित होगा.



आज पुलिस अधिकारियों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

व्यापार संघ ने निर्णय लिया कि मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी लेने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल झुंझुनूं कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल पुलिस के सामने व्यापारियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी उठाएगा.



कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद की चेतावनी

बैठक में व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मामले में प्रभावी और त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो वे बाजार बंद, धरना और अन्य लोकतांत्रिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे. बैठक में संघ अध्यक्ष नितेश बंका, मंत्री रामावतार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, अनिल गाडिया, डॉ. डी.एन. तुलस्यान, सुरेश हेतमसरिया, आनंद टीबड़ा, विपिन राणासरिया, विनय अग्रवाल, नवनीत सिंघानिया सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे. व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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