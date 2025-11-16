Jhunjhunu News: लेफ्ट-राइट नियमों की भूल ने फ्रांसीसी पर्यटक को पहुंचाया अस्पताल, सीने में फ्रैक्चर

Jhunjhunu News: राजस्थान के प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन की चमक के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में शनिवार को लेफ्ट-राइट ट्रैफिक नियमों की गफलत में फंसे 70 वर्षीय फ्रांसीसी पर्यटक फ्रेसीन जोफियर अपनी बुलेट बाइक से ऑटो से टकरा गए. यह घटना पर्यटकों के लिए यातायात सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है, खासकर जब विदेशी सवार भारतीय सड़कों पर अनजान नियमों से जूझ रहे हों.

फ्रांस से आए फ्रेसीन जोफियर अपने आठ सदस्यीय दल के साथ चार बुलेट बाइकों पर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे थे. नवलगढ़ के घूमचक्कर चौराहे के पास एक ऑटो को अचानक देखते ही वे भारतीय बाएं हाथ की ड्राइविंग प्रणाली से भ्रमित हो गए. फ्रांस में दाएं हाथ की ड्राइविंग होने से वे दिशा भ्रम में पड़ गए. ऑटो को बचाने के चक्कर में बाइक पर नियंत्रण खो बैठे और जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में फ्रेसीन को सीने में चोट लगी, जबकि अन्य सदस्य बाल-बाल बच गए.

स्थानीय लोगों की त्वरित सूचना पर नवलगढ़ थाना प्रभारी रामस्वरूप ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घायल पर्यटक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे जांच में उनके सीने में हल्का फ्रैक्चर पाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें शाम तक छुट्टी दे दी. फ्रेसीन ने अस्पताल से बाहर आते ही राहत की सांस ली और कहा, "भारतीय मेहमाननवाजी ने दर्द को कम कर दिया. नवलगढ़ के लोग, पुलिस और डॉक्टरों का शुक्रिया. मैं पूरी तरह ठीक हूं और मंडावा की ओर जा रहा हूं." उनका दल मंडावा में रात्रि विश्राम के बाद बीकानेर और जैसलमेर की ओर रवाना होगा, जहां वे रेगिस्तानी साहसिक यात्रा का आनंद लेंगे.

यह हादसा शेखावाटी के पर्यटन केंद्रों में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को रेखांकित करता है. नवलगढ़-मंडावा मार्ग पर हरे-भरे इलाके और भित्तिचित्रों से सजे हवेलियां पर्यटकों को लुभाती हैं, लेकिन संकरी सड़कें और मिश्रित यातायात चुनौतियां पैदा करते हैं. पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "विदेशी पर्यटकों के लिए ट्रैफिक नियमों पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है. हम स्थानीय गाइड्स को निर्देश देंगे कि वे बुलेट राइड्स के दौरान सुरक्षा उपकरण और नियमों की जानकारी दें." पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है कि पर्यटक वाहन चलाते समय हेलमेट और स्पीड लिमिट का पालन करें.

फ्रांस से भारत आने वाले साइकिल और मोटरसाइकिल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन ऐसे हादसे उनकी स्मृतियों को कड़वा बना देते हैं. जिला प्रशासन ने नवलगढ़ चौराहे पर ट्रैफिक साइनबोर्ड लगाने का फैसला किया है. फ्रेसीन का दल अब सतर्कता के साथ यात्रा जारी रखेगा, जो राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को और करीब से जानने का अवसर देगा. यह घटना सभी पर्यटकों के लिए सबक है कि अनजान सड़कों पर सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है.

