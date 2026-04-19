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गौशाला में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, जिंदा जल गईं 4-5 गाय, दर्दनाक हादसा

झुंझुनूं जिले के झेरली गाँव में एक गौशाला में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. इस दुर्घटना में 4 से 5 गायें बुरी तरह झुलस गईं और जिंदा जल गईं. 

Edited byAnsh RajReported byAshok kumar sharma
Published: Apr 19, 2026, 08:45 AM|Updated: Apr 19, 2026, 08:45 AM
गौशाला में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, जिंदा जल गईं 4-5 गाय, दर्दनाक हादसा
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Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के झेरली गाँव में एक गौशाला में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. इस दुर्घटना में 4 से 5 गायें बुरी तरह झुलस गईं और जिंदा जल गईं. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गाँव में दहशत फैल गई.

गौशाला में पशुओं की देखभाल करने वाला एक परिवार रहता था, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे. बताया जा रहा है कि महिलाएं रसोई में खाना बना रही थीं, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई. उन्होंने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गौशाला की छत लकड़ी की बल्लियों से बनी होने के कारण आग तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में पूरी रसोई आग की लपटों में घिर गई.

आग की भयावहता बढ़ते ही सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे स्थिति और भी विकराल हो गई. ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े. हिंदू क्रांति सेना के विकास डूमोली अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और गायों को बचाने के लिए जान पर खेलकर प्रयास किया. लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि 4-5 गायें बुरी तरह झुलस गईं. गायों की दर्दनाक चीखें सुनकर मौके पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पिलानी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत और पानी की बौछार के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया. आग बुझते-बुझते गौशाला का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया.

इस दुर्घटना में घायल गायों को तुरंत पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. गौशाला में रहने वाले परिवार के सदस्य भी सदमे में हैं. प्राथमिक जांच में गैस लीकेज को आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है.

स्थानीय लोग अब गौशाला में गैस सिलेंडर और विद्युत व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी गौशालाओं में बेहतर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं.

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