/आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

Bagad Tiraha Road Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. जिले के बगड़ तिराहे के पास तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.



आवारा पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो झुंझुनूं की ओर से तेज गति से आ रही थी. इसी दौरान बगड़ तिराहे के पास अचानक एक आवारा पशु सड़क पर आ गया. चालक ने पशु को बचाने की कोशिश में वाहन का संतुलन खो दिया. देखते ही देखते स्कॉर्पियो कई बार पलटती हुई सड़क किनारे जा गिरी. टक्कर और पलटने की वजह से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.



पुलिस और एंबुलेंस ने तुरंत संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही बगड़ थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और तत्काल बगड़ अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है.



हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस

बगड़ थाना पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. प्रारंभिक जांच में सड़क पर अचानक आए आवारा पशु को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस तकनीकी और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.



आवारा पशु फिर बने सड़क हादसे की वजह

राजस्थान के कई जिलों में हाईवे और मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. कई बार वाहन चालक पशुओं को बचाने के प्रयास में संतुलन खो बैठते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं. बगड़ तिराहे पर हुआ यह हादसा भी एक बार फिर सड़क सुरक्षा और आवारा पशुओं की समस्या पर सवाल खड़े करता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए.



लोगों से सावधानी बरतने की अपील

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि विशेषकर सुबह और देर रात के समय हाईवे या ग्रामीण मार्गों पर वाहन की गति नियंत्रित रखें, क्योंकि इन समयों में आवारा पशुओं के सड़क पर आने की संभावना अधिक रहती है. थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. फिलहाल पूरे इलाके में इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद शोक का माहौल है और हर कोई घायल युवकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

