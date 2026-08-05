Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बगड़ तिराहे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार सड़क पर अचानक आए आवारा पशु को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 05, 2026, 11:58 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 11:58 AM IST
आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप
Image Credit: Jhunjhunu Accident

Bagad Tiraha Road Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. जिले के बगड़ तिराहे के पास तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी.


आवारा पशु को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो झुंझुनूं की ओर से तेज गति से आ रही थी. इसी दौरान बगड़ तिराहे के पास अचानक एक आवारा पशु सड़क पर आ गया. चालक ने पशु को बचाने की कोशिश में वाहन का संतुलन खो दिया. देखते ही देखते स्कॉर्पियो कई बार पलटती हुई सड़क किनारे जा गिरी. टक्कर और पलटने की वजह से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.


पुलिस और एंबुलेंस ने तुरंत संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही बगड़ थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और तत्काल बगड़ अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है.


हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस

बगड़ थाना पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. प्रारंभिक जांच में सड़क पर अचानक आए आवारा पशु को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस तकनीकी और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.


आवारा पशु फिर बने सड़क हादसे की वजह

राजस्थान के कई जिलों में हाईवे और मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. कई बार वाहन चालक पशुओं को बचाने के प्रयास में संतुलन खो बैठते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं. बगड़ तिराहे पर हुआ यह हादसा भी एक बार फिर सड़क सुरक्षा और आवारा पशुओं की समस्या पर सवाल खड़े करता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए.


लोगों से सावधानी बरतने की अपील
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि विशेषकर सुबह और देर रात के समय हाईवे या ग्रामीण मार्गों पर वाहन की गति नियंत्रित रखें, क्योंकि इन समयों में आवारा पशुओं के सड़क पर आने की संभावना अधिक रहती है. थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. फिलहाल पूरे इलाके में इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद शोक का माहौल है और हर कोई घायल युवकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

दौसा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से टकराई कार, 14 साल की बच्ची की मौत, 9 घायल

एक चिंगारी से हो सकता था बड़ा धमाका! तेज रफ्तार हाईवे पर पलटा खतरनाक केमिकल कंटेनर, मची अफरातफरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

धौलपुर की बेटी ने रच दिया इतिहास! वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

UGC मुद्दे पर महिपाल सिंह मकराना की 800 किमी यात्रा पहुंची जयपुर, बैरिकेड तोड़ते हुए बढ़े आगे

जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना

पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
Rajasthan News
road accident

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप
2
3
4
5