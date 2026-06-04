/शेखावाटी में रेल सुविधाओं को लेकर आंदोलन तेज, झुंझुनूं स्टेशन पर चली वंदे भारत टॉय ट्रेन

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Vande Bharat Toy Train: शेखावाटी क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति ने झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर अनोखा प्रदर्शन किया. समिति सदस्यों ने वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रतीकात्मक टॉय ट्रेन चलाकर रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार का ध्यान क्षेत्र की रेल समस्याओं की ओर आकर्षित किया.
प्रदर्शन के दौरान नई रेल सेवाएं शुरू करने और यात्री सुविधाओं में विस्तार की मांग को लेकर रेलमंत्री के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक संजीव कुमार को सौंपा गया. प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र लंबे समय से बेहतर रेल सुविधाओं की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक अपेक्षित स्तर पर सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लाखों यात्रियों को आज भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए पर्याप्त रेल सेवाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है. समिति अध्यक्ष ने बताया कि ज्ञापन में जयपुर-हरिद्वार-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को रींगस, सीकर, झुंझुनूं, लोहारू और दिल्ली मार्ग से प्रतिदिन संचालित करने की प्रमुख मांग रखी गई है.
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इसके अलावा दूरंतो एक्सप्रेस का सूरत और बोरीवली स्टेशन पर ठहराव देने तथा ट्रेन में पांच सेकेंड स्लीपर क्लास डिब्बे जोड़ने की मांग भी शामिल है. ज्ञापन में बांद्रा-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने और उसका विस्तार लोहारू तक करने, शेखावाटी क्षेत्र के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने, ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने और यात्री सुविधाओं में सुधार जैसी कुल 12 मांगें रखी गई हैं.
प्रदर्शन के दौरान समिति सदस्यों ने कहा कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. स्टेशन पर हुए इस अनूठे प्रदर्शन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया.
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