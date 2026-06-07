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ट्रायल रूम के छेद में फिट था मोबाइल? महिला ने लगाया वीडियो बनाने का आरोप, घंटी बजने से खुला गंदा राज!

Jhunjhunu Crime News: झुंझझूं से हैरान के देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने दूकान मालिक पर ट्रायल रूम में कैमरा फिट कर रिकॉर्डिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर, वो भी विस्तार से...

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 07, 2026, 10:46 AM|Updated: Jun 07, 2026, 10:46 AM
ट्रायल रूम के छेद में फिट था मोबाइल? महिला ने लगाया वीडियो बनाने का आरोप, घंटी बजने से खुला गंदा राज!
Image Credit: Jhunjhunu Crime News

Trial Room Video Controversy: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में शनिवार शाम को एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में महिला का कथित रूप से वीडियो बनाने के आरोप को लेकर माहौल गरमा गया. घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और दुकान के बाहर धरना देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा. जानकारी के अनुसार एक महिला पुरानी तहसील रोड स्थित “जैम-जैम कलेक्शन” नामक कपड़ों की दुकान पर खरीदारी करने गई थी.

आईफोन से वीडियो बनाने का प्रयास

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आरोप है कि ट्रायल रूम में कपड़े बदलते समय दुकान पर मौजूद एक युवक ने अपने आईफोन से उसका वीडियो बनाने का प्रयास किया. इसी दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजने पर महिला को संदेह हुआ और उसने शोर मचा दिया. पीड़िता ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के साथ कुछ साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे गए हैं. मामले में आरोपी युवक की पहचान शाहरूख के रूप में हुई है. जो दुकान मालिक का बेटा बताया जा रहा है. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए.

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

उन्होंने दुकान के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कुछ समय के लिए क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिड़ावा डीएसपी विकास धींधवाल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की. पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना समाप्त हुआ. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रायल रूम के ऊपरी हिस्से में एक छोटा छेद होने की बात सामने आई है.

ट्रायल रूम में छेद

आरोप है कि इसी छेद के माध्यम से मोबाइल फोन से वीडियो बनाया जा रहा था. हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तकनीकी और तथ्यात्मक जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

वहीं एहतियात के तौर पर संबंधित दुकान को बंद करवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. मामले की जांच सुलताना थानाधिकारी रविंद्र कुमार को सौंपी गई है. चिड़ावा पुलिस का कहना है कि युवती द्वारा दिए गए साक्ष्यों, मोबाइल फोन और अन्य तथ्यों की गहन जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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