/झुंझुनूं में नंदीशाला की जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद, दीवार टूटने पर थाने पहुंचे ग्रामीण

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में खेतड़ी क्षेत्र के बबाई गांव में नंदीशाला की चारदीवारी तोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही गौरक्षक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए तथा जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नंदीशाला की जमीन पर कब्जा करने और उसे हड़पने की साजिश रची जा रही है.

जानकारी के अनुसार, बीती रात कुछ लोगों ने नंदीशाला की चारदीवारी का एक हिस्सा तोड़कर वहां से रास्ता बना लिया. सुबह जब इसकी जानकारी स्थानीय गौरक्षकों और ग्रामीणों को मिली, तो वे मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे. ग्रामीणों का कहना था कि गौवंश की सेवा और संरक्षण के लिए बनाई गई नंदीशाला की जमीन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी.

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विरोध बढ़ने पर नंदीशाला संचालन समिति के कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल व अन्य भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों और गौरक्षकों को पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नंदीशाला के पीछे स्थित जमीन के खातेदार ने समिति को अवगत कराया था कि उसकी कुछ खातेदारी भूमि नंदीशाला की चारदीवारी के अंदर आ रही है.

इस विषय पर समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि यदि खातेदार अपनी भूमि नंदीशाला को दान करता है, तो उसके बदले उसे पास से आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा. नितिन अग्रवाल ने कहा कि इसी प्रस्ताव के आधार पर संबंधित खातेदार ने दीवार तोड़कर रास्ता निकाला था.





इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की दुर्भावना या जमीन हड़पने का उद्देश्य नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ग्रामीणों और गौरक्षकों को यह निर्णय उचित नहीं लगता, तो समिति गांव के सामूहिक निर्णय का सम्मान करेगी और जो भी फैसला ग्रामीण करेंगे. समिति उसके साथ खड़ी रहेगी. हालांकि समिति की सफाई के बावजूद ग्रामीणों और गौरक्षकों का आक्रोश शांत नहीं हुआ.

उन्होंने नारेबाजी करते हुए बबाई थाना पहुंचकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नंदीशाला की दीवार तोड़ने का मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पुलिस जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

