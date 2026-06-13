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झुंझुनूं में नंदीशाला की जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद, दीवार टूटने पर थाने पहुंचे ग्रामीण

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में खेतड़ी क्षेत्र के बबाई गांव में नंदीशाला की चारदीवारी तोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही गौरक्षक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए तथा जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jun 13, 2026, 04:20 PM|Updated: Jun 13, 2026, 04:20 PM
झुंझुनूं में नंदीशाला की जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद, दीवार टूटने पर थाने पहुंचे ग्रामीण
Image Credit: Jhunjhunu News

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में खेतड़ी क्षेत्र के बबाई गांव में नंदीशाला की चारदीवारी तोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही गौरक्षक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए तथा जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नंदीशाला की जमीन पर कब्जा करने और उसे हड़पने की साजिश रची जा रही है.

जानकारी के अनुसार, बीती रात कुछ लोगों ने नंदीशाला की चारदीवारी का एक हिस्सा तोड़कर वहां से रास्ता बना लिया. सुबह जब इसकी जानकारी स्थानीय गौरक्षकों और ग्रामीणों को मिली, तो वे मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे. ग्रामीणों का कहना था कि गौवंश की सेवा और संरक्षण के लिए बनाई गई नंदीशाला की जमीन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी.

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विरोध बढ़ने पर नंदीशाला संचालन समिति के कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल व अन्य भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों और गौरक्षकों को पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नंदीशाला के पीछे स्थित जमीन के खातेदार ने समिति को अवगत कराया था कि उसकी कुछ खातेदारी भूमि नंदीशाला की चारदीवारी के अंदर आ रही है.

इस विषय पर समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि यदि खातेदार अपनी भूमि नंदीशाला को दान करता है, तो उसके बदले उसे पास से आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा. नितिन अग्रवाल ने कहा कि इसी प्रस्ताव के आधार पर संबंधित खातेदार ने दीवार तोड़कर रास्ता निकाला था.


इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की दुर्भावना या जमीन हड़पने का उद्देश्य नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ग्रामीणों और गौरक्षकों को यह निर्णय उचित नहीं लगता, तो समिति गांव के सामूहिक निर्णय का सम्मान करेगी और जो भी फैसला ग्रामीण करेंगे. समिति उसके साथ खड़ी रहेगी. हालांकि समिति की सफाई के बावजूद ग्रामीणों और गौरक्षकों का आक्रोश शांत नहीं हुआ.

उन्होंने नारेबाजी करते हुए बबाई थाना पहुंचकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नंदीशाला की दीवार तोड़ने का मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पुलिस जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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