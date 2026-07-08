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घर से लापता निकिता बोली- 'मैंने अपनी मर्जी से की शादी', वायरल वीडियो से मामले में नया मोड़

झुंझुनूं जिले के खिरोड़ गांव की लापता 20 वर्षीय निकिता कुमारी मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह अपनी मर्जी से आशीष के साथ शादी करने का दावा कर रही है. हालांकि पुलिस ने वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और युवती के मिलने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है. फिलहाल वायरल वीडियो, तस्वीरों और अन्य पहलुओं की जांच जारी है.

Edited byAnsh RajReported bySandeep Kedia
Published: Jul 08, 2026, 11:05 AM|Updated: Jul 08, 2026, 11:05 AM
घर से लापता निकिता बोली- 'मैंने अपनी मर्जी से की शादी', वायरल वीडियो से मामले में नया मोड़
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के खिरोड़ गांव से लापता हुई 20 वर्षीय निकिता कुमारी मीणा के मामले में नया मोड़ सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती खुद को सुरक्षित बताते हुए अपनी मर्जी से शादी करने का दावा कर रही है. हालांकि, वायरल वीडियो और उससे जुड़ी तस्वीरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस भी फिलहाल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और आधिकारिक पुष्टि से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है.

वीडियो में क्या बोली युवती?

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वायरल वीडियो में निकिता कहती हुई दिखाई दे रही है कि उसने अपनी इच्छा से आशीष के साथ शादी की है. वह कहती है कि आशीष उसे भगाकर नहीं ले गया और उस पर किसी प्रकार का दबाव भी नहीं डाला गया. वीडियो में युवती यह भी दावा करती है कि वह अपने फैसले से खुश है. साथ ही उसने कहा कि यदि उसके या आशीष के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उसके परिजन और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होंगे. इस बयान के सामने आने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है.

7 जुलाई को दर्ज हुई थी गुमशुदगी

जानकारी के अनुसार निकिता 6 जुलाई की रात करीब 11 बजे बिना किसी को बताए घर से चली गई थी. काफी तलाश के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 7 जुलाई को गोठड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी और विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की.

पुलिस कई एंगल से कर रही जांच

मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निकिता सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई के लिए आती-जाती थी. इसी क्षेत्र में खिरोड़ गांव का रहने वाला आशीष स्वामी एक ई-मित्र केंद्र पर कार्य करता है. एक ही गांव के होने के कारण दोनों के बीच पहले से परिचय होने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि दोनों के बीच पहले से संपर्क था या नहीं.

वायरल तस्वीरों का भी हो रहा सत्यापन

वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर तीन तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिनमें निकिता और आशीष शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन तस्वीरों और वीडियो की प्रमाणिकता की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि युवती के दस्तयाब होने और उसके बयान दर्ज होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सोशल मीडिया सामग्री और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आधिकारिक पुष्टि से पहले किसी भी वायरल वीडियो या तस्वीर को अंतिम सत्य मानकर अफवाहें न फैलाएं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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