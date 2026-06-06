/विश्वंभर पूनिया को जिला सतर्कता समिति में मिली बड़ी जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Jhunjhunu News: राज्य सरकार की ओर से झुंझुनूं में जिला स्तरीय सतर्कता समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वंभर पूनिया का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस अवसर पर उन्हें मालाएं पहनाकर बधाई दी गई और उनके मनोनयन पर खुशी व्यक्त की गई.

पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार तथा भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रमुख पुरुषोत्तम खाजपुरिया के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूनिया का अभिनंदन किया. कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण का सम्मान बताया.

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इस अवसर पर विश्वंभर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनपर जो विश्वास जताया है उस जिम्मेदारी का वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे. उन्होंने कहा कि जिला सतर्कता समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसका उद्देश्य आमजन से जुड़े मुद्दों तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना है.

पूनिया ने कहा कि वे जिले के लोगों की समस्याओं को समिति के समक्ष मजबूती से रखेंगे तथा उनके त्वरित समाधान के लिए प्रयास करेंगे. साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे. इसके लिए भी समिति के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभाएंगे.

इस मौके पर प्रदीप शर्मा बगड़, भाजपा के जिला प्रवक्ता संजय मोरवाल, पूर्व पार्षद कुलदीप पूनिया, जयप्रकाश सुरा, सुरेश ठेकेदार, पंकज टेलर, कपिल सोनी, ज्योतिप्रकाश शर्मा, विकास जनेवा, गोपाल सैन, मोनू शर्मा, अर्जुन महला आदि मौजूद थे. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग ने जिला सतर्कता समिति में 10 गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के आदेश जारी किए हैं.

समिति में पूनिया के अलावा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी, पूर्व सभापति खालिद हुसैन, चिड़ावा के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, अलसीसर की पूर्व प्रधान विमला चौधरी, लांबी अहीर की प्रशासक नीरू यादव, दोरासर के प्रशासक दिलीप कुमार मीणा, फुसकानी के पूर्व सरपंच बृजेश यादव तथा पिलानी नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष रोहिताश सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है. पूनिया के मनोनयन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और इसे संगठन एवं सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.