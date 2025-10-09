WOODLAND शोरूम में चेक पेमेंट को लेकर जमकर विवाद, महिला ने मैनेजर को जड़ा थप्पड़

Chaos at Woodland Showroom: अलवर शहर में बुधवार शाम एक महिला ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया. अंबेडकर सर्किल और भगत सिंह सर्किल के बीच स्थित वुडलैंड शोरूम में महिला ने पहले मैनेजर को थप्पड़ जड़ा. फिर पत्थर से कांच पर मारा. इसके बाद, अपने साथी युवक के साथ मिलकर शोरूम से सामान उठाया और गाड़ी में फरार हो गए.

मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. महिला के साथ आए युवक ने खुद को मंत्री का भतीजा बताकर लोगों को धमकाने की कोशिश की. वहीं मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि यह युवक उनका कोई भतीजा नहीं है. कोतवाली थाने के ASI बिजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने वुडलैंड शोरूम में हंगामा करने वाले युवक और युवती दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. दोनों शराब के नशे में थे और पुलिस उनसे घटना के बारे में पूछताछ कर रही है.

सैंडल खरीदने आए और मचाया हंगामा

झुंझुनूं के वुडलैंड शोरूम में बुधवार शाम सवा सात बजे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. शोरूम मैनेजर विक्रम के अनुसार, एक युवक और युवती कार से शोरूम पहुंचे और 8400 रुपये की दो जोड़ी सैंडल खरीदने के लिए चुनीं. जब उन्होंने भुगतान के लिए चेक दिया, तो शोरूम कर्मचारियों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इस पर दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जिससे विवाद बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिला ने की मारपीट, सामान लेकर हुई फरार

विक्रम ने बताया कि चेक अस्वीकार होने पर महिला ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी. जब उन्हें सैंडल ले जाने से रोका गया, तो वह और गुस्सा हो गई. उसने अपने ड्राइवर को सैंडल थमाए और अन्य सामान भी उठा लिया. कर्मचारियों ने उनकी कार रोकने के लिए पत्थर रखे, लेकिन महिला ने खुद गाड़ी चलाकर पत्थरों के ऊपर से कार भगा ली. इस दौरान ड्राइवर हंगामे से डरकर पहले ही भाग गया था.



पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

हंगामे की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कीम 2 की ओर भाग रहे युवक और युवती को पकड़ लिया. जांच में पता चला कि युवती अनीता मान दिल्ली की निवासी है, जबकि युवक गौरव सारस्वत अलवर के शांतिकुंज का निवासी है. दोनों को थाने ले जाया गया.

शोरूम मैनेजर ने दर्ज की शिकायत

मैनेजर विक्रम ने अनीता मान और गौरव सारस्वत के खिलाफ शोरूम में मारपीट, गाली-गलौज और सामान चुराने की शिकायत दर्ज की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना शोरूम में सख्त भुगतान नीतियों और ग्राहक व्यवहार पर सवाल उठाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-