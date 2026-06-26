/XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

Jhunjhunu News: राजस्थान के चर्चित XPO निवेश घोटाले के पीड़ितों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झुंझुनूं जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान निवेशकों ने सरकार और जांच एजेंसियों से घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनकी संपत्तियां जब्त करने और निवेशकों की मूल राशि वापस दिलाने की मांग उठाई. इससे पहले भी पीड़ित इस मामले को लेकर जोधपुर में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं.

सरकार से न्याय की गुहार, निवेशकों ने लौटाई मूल राशि की मांग

Add Zee News as a Preferred Source

धरने में शामिल पीड़िता शीला तिवाड़ी ने बताया कि XPO निवेश घोटाले से देशभर के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि पहले जोधपुर में प्रदर्शन किया गया था और अब झुंझुनूं में धरना देकर सरकार का ध्यान पीड़ितों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है. उनका कहना है कि निवेशकों की वर्षों की मेहनत की कमाई इस घोटाले में फंस गई है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए.

पांच प्रमुख प्रमोटरों पर गंभीर आरोप

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस मामले के पांच प्रमुख प्रमोटरों में से चार झुंझुनूं जिले के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले बताए जाते हैं. इनमें विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा, सुरेंद्र बरवड़ और सुरेंद्र सैनी शामिल हैं. वहीं पांचवें प्रमोटर रजत शर्मा जयपुर से हैं.

पीड़ितों का कहना है कि इन सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया जा चुका है. उनका आरोप है कि फिलहाल सभी आरोपी दुबई में छिपे हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपियों को दुबई से भारत लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्तियां जब्त कर निवेशकों को उनकी मूल राशि लौटाई जाए.

स्थानीय सहयोगियों की भूमिका की जांच की मांग

धरने के दौरान झुंझुनूं के रईस अब्बासी, मयूर अब्बासी, वसीम अब्बासी और शाहरूख अब्बासी के फोटो भी लगाए गए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करने और कंपनी से जोड़ने में करीब 125 स्थानीय सहयोगियों की भूमिका रही. इनमें झुंझुनूं के ये चार लोग भी शामिल बताए गए हैं. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये सभी लंबे समय से फरार हैं और इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

केवाईसी के नाम पर मिलता रहा आश्वासन

पीड़ितों का आरोप है कि जब भी निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगने या विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया, तब कंपनी की ओर से केवाईसी प्रक्रिया का हवाला देकर उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा. हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवाईसी की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई. उन्होंने यह भी दावा किया कि अब कंपनी के एप पर निवेशकों की जमा राशि भी दिखाई देना बंद हो गई है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

दूसरी कंपनी बनाकर फिर शुरू हुई निवेश योजना

धरने में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि घोटाले से जुड़े कुछ लोगों ने एक नई कंपनी बनाकर उसी तरह निवेश के नाम पर लोगों से पैसा जुटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है. उन्होंने सरकार और जांच एजेंसियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा नई कंपनी की गतिविधियों की भी जांच करने की मांग की.

एफआईआर दर्ज नहीं होने का भी लगाया आरोप

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर पुलिस उनकी शिकायतों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है. उनका कहना है कि इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है. उन्होंने मांग की कि सभी शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

आत्महत्या के दावे पर आधिकारिक पुष्टि नहीं

धरने के दौरान पीड़ितों ने दावा किया कि इस पूरे मामले से मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके 13 निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

घोटाले की रकम को लेकर अलग अलग अनुमान

गौरतलब है कि XPO निवेश घोटाला कुछ समय पहले सामने आया था. विभिन्न जांचों में घोटाले की रकम को लेकर अलग अलग अनुमान सामने आए हैं. शुरुआती जांच में करीब 3100 करोड़ रुपये की ठगी का अनुमान लगाया गया था, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह राशि 3500 से 3700 करोड़ रुपये तक बताई गई है. वहीं कुछ निवेशक संगठनों ने इससे भी अधिक राशि का दावा किया है, जिसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पीड़ित शीला तिवाड़ी के अनुसार देश के 20 राज्यों के करीब साढ़े चार लाख लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया था. धरने के माध्यम से पीड़ितों ने सरकार से मांग की कि मामले की जांच में तेजी लाई जाए, फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर भारत लाया जाए और उनकी संपत्तियां जब्त कर निवेशकों की मेहनत की कमाई वापस दिलाई जाए.