/आवारा सांड से टकराई तेज रफ्तार बाइक, नवलगढ़ सड़क हादसे में युवक की मौत

Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसा झुंझुनूं-सीकर रोड पर बलवंतपुरा फाटक के पास सड़क पर अचानक आए बेसहारा सांड से टकराने के कारण हुआ.

मृतक की पहचान नवलगढ़ के मदीना नगर निवासी सहम काजी पुत्र मुमताज काजी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, सहम काजी अपनी ससुराल इस्लामपुर जा रहे थे. इसी दौरान बलवंतपुरा फाटक के पास अचानक एक निराश्रित सांड बाइक के सामने आ गया. जिसके कारण तेज रफ्तार बाइक सांड से टकरा गई.

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हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को तुरंत नवलगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी.

घटना के बाद क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.

