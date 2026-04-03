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दोस्त के पास जा रहा था युवक, रास्ते में मिली मौत, इकलौते बेटे को बदमाशों ने गोलियों से भूना

Jhunjhunu Murder: झुंझुनूं जिले में सिंघाना थाना क्षेत्र के ईशकपुरा गांव में शुक्रवार शाम को एक 23 वर्षीय युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. 

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshok kumar sharma
Published:Apr 03, 2026, 11:30 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 11:30 PM IST

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दोस्त के पास जा रहा था युवक, रास्ते में मिली मौत, इकलौते बेटे को बदमाशों ने गोलियों से भूना

Jhunjhunu Murder: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सिंघाना थाना क्षेत्र के ईशकपुरा गांव में शुक्रवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां बाइक से दोस्त के पास जा रहे 23 वर्षीय युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

मृतक की पहचान डूमोली कलां निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है. ईशकपुरा निवासी योगेश के अनुसार मुकेश शाम को शिव मंदिर के पास आया था और स्कूटी लेने सिंघाना जाना था. आधार कार्ड नहीं होने पर योगेश ने उसे अपने घर भेज दिया.

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आरोप है कि रास्ते में तीन बाइकों पर सवार विजय और उसके 6 साथियों ने मुकेश को रोक लिया. कहासुनी के बाद आरोपियों ने उसपर फायरिंग कर दी. गोली सीने में लगने से मुकेश मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा.

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत सिंघाना के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शाम करीब 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मुकेश अपने परिवार का इकलौता बेटा था. उसके पिता की एक साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है और अब वह परिवार का एकमात्र सहारा था. घटना के बाद पुलिस द्वारा क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.

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