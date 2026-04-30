/पारिवारिक विवाद में खौफनाक मंजर, छोटे भाई ने बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime: झुंझुनूं जिले में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी.
Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बुहाना क्षेत्र में स्थित पचेरीकलां थाना इलाके के रसूलपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी.
जानकारी के अनुसार, रसूलपुर निवासी 35 वर्षीय अनुप सिंह बुधवार दोपहर घर लौटा था, जहां उसका छोटे भाई अजीत से घूमने-फिरने की बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों के बीच पहले भी इस बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी, लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई.
यह भी पढ़ें- राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट
इसी दौरान अनुप ने अपने चचेरे भाई कृष्ण यादव को फोन कर बुलाया. जब तक वह मौके पर पहुंचा, तब तक झगड़ा उग्र हो चुका था. आरोप है कि गुस्से में अजीत ने ट्रैक्टर चलाकर अनुप के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
यह भी पढ़ें- दुकानदार ने नींबू देने से किया मना, सर से पांव तक आग बबूला हुए युवक, लाठी-डंडों से जमकर की पिटाई
बीच-बचाव करने आए कृष्ण यादव के साथ भी मारपीट की गई. परिजन अनुप को पहले निजी अस्पताल और फिर बुहाना के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश जारी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!