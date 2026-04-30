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पारिवारिक विवाद में खौफनाक मंजर, छोटे भाई ने बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime: झुंझुनूं जिले में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी.

Edited byAman SinghReported byAshok kumar sharma
Published: Apr 30, 2026, 07:50 PM|Updated: Apr 30, 2026, 07:50 PM
पारिवारिक विवाद में खौफनाक मंजर, छोटे भाई ने बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर उतारा मौत के घाट
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Rajasthan Crime: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बुहाना क्षेत्र में स्थित पचेरीकलां थाना इलाके के रसूलपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार, रसूलपुर निवासी 35 वर्षीय अनुप सिंह बुधवार दोपहर घर लौटा था, जहां उसका छोटे भाई अजीत से घूमने-फिरने की बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों के बीच पहले भी इस बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी, लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई.

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इसी दौरान अनुप ने अपने चचेरे भाई कृष्ण यादव को फोन कर बुलाया. जब तक वह मौके पर पहुंचा, तब तक झगड़ा उग्र हो चुका था. आरोप है कि गुस्से में अजीत ने ट्रैक्टर चलाकर अनुप के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

बीच-बचाव करने आए कृष्ण यादव के साथ भी मारपीट की गई. परिजन अनुप को पहले निजी अस्पताल और फिर बुहाना के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश जारी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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