/श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग, नवलगढ़ में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च

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Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के नवलगढ़ में युवाओं ने श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया. इस दौरान युवाओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को शीघ्र कठोर सजा देने की मांग की.
हाथों में मोमबत्तियां लेकर युवाओं ने व्यक्त की संवेदना
युवा संगठन नवलगढ़ के बैनर तले आयोजित कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. हाथों में मोमबत्तियां लेकर युवाओं ने पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त की और महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई. इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध बेहद चिंताजनक हैं.
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महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक होना हर नागरिक की जिम्मेदारी
ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. युवाओं ने कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं.
उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके. कैंडल मार्च के समापन पर सभी ने दो मिनट का मौन रखकर पीड़िता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और न्याय मिलने तक उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया.
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