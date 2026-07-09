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श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग, नवलगढ़ में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च

Jhunjhunu News: झुंझुनूं के नवलगढ़ में युवाओं ने श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों को जल्द कड़ी सजा और महिलाओं-बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

Edited byAman SinghReported bySandeep Kedia
Published: Jul 09, 2026, 04:11 PM|Updated: Jul 09, 2026, 04:11 PM
श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग, नवलगढ़ में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च
Image Credit: Jhunjhunu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क


Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं के नवलगढ़ में युवाओं ने श्रीगंगानगर की नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया. इस दौरान युवाओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को शीघ्र कठोर सजा देने की मांग की.

हाथों में मोमबत्तियां लेकर युवाओं ने व्यक्त की संवेदना

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युवा संगठन नवलगढ़ के बैनर तले आयोजित कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. हाथों में मोमबत्तियां लेकर युवाओं ने पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त की और महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई. इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध बेहद चिंताजनक हैं.

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक होना हर नागरिक की जिम्मेदारी

ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. युवाओं ने कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं.

उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके. कैंडल मार्च के समापन पर सभी ने दो मिनट का मौन रखकर पीड़िता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और न्याय मिलने तक उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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