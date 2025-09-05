007 गैंग का इनामी बदमाश जोधपुर में गिरफ्तार, औसियां गैंगवार केस में था वांछित

Jodhpur News: जोधपुर जिले में फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना औसियां के गैंगवार प्रकरण में आरोपी को डीएसटी फलोदी ने दबोच लिया.
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना औसियां के गैंगवार प्रकरण में वांछित 25 हजार रुपये का ईनामी आरोपी रावताराम खिलेरी को जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) फलोदी ने दबोच लिया.
आरोपी कुख्यात 007 गैंग का सक्रिय सदस्य है. डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक अमानाराम व कानि. महेन्द्र चौधरी की विशेष भूमिका रही. पुलिस थाना मतोड़ा व डीएसटी टीम ने संयुक्त दबिश देकर आरोपी को पकड़ा.
दिनांक 25 मई 2025 को थाना औसियां क्षेत्र में परिवादी रावलराम निवासी विनायकपुरा जोधपुर की गाड़ी को टक्कर मारकर हमला करने व मारपीट करने की घटना हुई थी. इस प्रकरण में शामिल रावताराम खिलेरी पुत्र भेंपाराम विश्नोई निवासी लाखेटा थाना मतोड़ा काफी समय से फरार चल रहा था.
उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. डीएसटी फलोदी को सूचना मिली कि आरोपी एक ट्यूबवेल पर छिपा हुआ है. मुखबिर सूचना की पुष्टि के बाद मतोड़ा पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त दबिश दी और आरोपी को दस्तयाब कर औसियां थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया.
आरोपी 007 व 0029 गैंग की आपसी दुश्मनी व गैंगवार में शामिल रहा है. थाना मतोड़ा क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट व मारपीट के 4 प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी पूर्व में पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर जमानत पर चल रहा है.
