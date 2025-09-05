Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

007 गैंग का इनामी बदमाश जोधपुर में गिरफ्तार, औसियां गैंगवार केस में था वांछित

Jodhpur News: जोधपुर जिले में फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना औसियां के गैंगवार प्रकरण में आरोपी को डीएसटी फलोदी ने दबोच लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Sep 05, 2025, 03:36 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जवाब जान चकरा जाएगा सिर!

Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी

क्या आप जानते हैं कि किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी हिंदू राजा से की थी?
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं कि किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी हिंदू राजा से की थी?

Kota Weather Update: भयंकर बारिश में भीगने वाली है कोचिंग सिटी, कोटा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: भयंकर बारिश में भीगने वाली है कोचिंग सिटी, कोटा में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

007 गैंग का इनामी बदमाश जोधपुर में गिरफ्तार, औसियां गैंगवार केस में था वांछित

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना औसियां के गैंगवार प्रकरण में वांछित 25 हजार रुपये का ईनामी आरोपी रावताराम खिलेरी को जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) फलोदी ने दबोच लिया.

आरोपी कुख्यात 007 गैंग का सक्रिय सदस्य है. डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक अमानाराम व कानि. महेन्द्र चौधरी की विशेष भूमिका रही. पुलिस थाना मतोड़ा व डीएसटी टीम ने संयुक्त दबिश देकर आरोपी को पकड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिनांक 25 मई 2025 को थाना औसियां क्षेत्र में परिवादी रावलराम निवासी विनायकपुरा जोधपुर की गाड़ी को टक्कर मारकर हमला करने व मारपीट करने की घटना हुई थी. इस प्रकरण में शामिल रावताराम खिलेरी पुत्र भेंपाराम विश्नोई निवासी लाखेटा थाना मतोड़ा काफी समय से फरार चल रहा था.

उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. डीएसटी फलोदी को सूचना मिली कि आरोपी एक ट्यूबवेल पर छिपा हुआ है. मुखबिर सूचना की पुष्टि के बाद मतोड़ा पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त दबिश दी और आरोपी को दस्तयाब कर औसियां थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया.

आरोपी 007 व 0029 गैंग की आपसी दुश्मनी व गैंगवार में शामिल रहा है. थाना मतोड़ा क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट व मारपीट के 4 प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी पूर्व में पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर जमानत पर चल रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news