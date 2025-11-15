Zee Rajasthan
Jodhpur Crime News: 16 दिन के बच्चे को जमीन पर पटक-पटककर उतारा मौत के घाट, खून से लथ-पथ...

Murder News: राजस्थान के जोधपुर के पांचबत्ती नेहरू कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने समाज को झकझोर दिया। मात्र 16 दिन के नवजात शिशु की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

Published: Nov 15, 2025, 11:42 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 11:42 AM IST

Jodhpur Murder News: राजस्थान के जोधपुर शहर में कलयुग की क्रूरता ने एक बार फिर सिर उठाया है. पांचबत्ती नेहरू कॉलोनी में मात्र 16 दिन के नवजात शिशु की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सूत्रों के अनुसार, बच्चे की चार मौसियों ने मिलकर यह कृत्य अंजाम दिया, जो अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया. घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के आला अधिकारी जानकारी जुटाने में जुटे हैं, जबकि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. इलाके में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, और सनसनी फैल गई है.

पीहर में हुआ था जन्म, घर में ही मिला शव

सूचना के मुताबिक, बच्चा अपनी मां के पीहर में ही पैदा हुआ था. पांचबत्ती नेहरू कॉलोनी के एक घर में शुक्रवार रात को यह वारदात हुई. परिजनों ने बताया कि शिशु की मां ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन परिवार में व्याप्त अंधविश्वास ने सब कुछ तबाह कर दिया. सुबह जब घरवालों ने बच्चे को देखा, तो वह फर्श पर पड़ा था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या फर्श पर गिराकर की गई. बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें मिलीं, जो बार-बार गिराने के निशान बता रही हैं.

अंधविश्वास की भेंट चढ़ा मासूम

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण अंधविश्वास ही है. कथित तौर पर चार मौसियां (मां की बहनें) बच्चे को 'अशुभ' मानकर इस कृत्य को अंजाम देने का शक है. स्थानीय परंपराओं में कभी-कभी नवजातों पर बुरी नजर या जादू-टोने के अंधविश्वास प्रचलित होते हैं, जो इस मामले में दिखाई दे रहे हैं. आरोपी मौसियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिवार के अन्य सदस्यों से भी बयान दर्ज हो रहे हैं. यह घटना समाज में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

FSL टीम मौके पर, आला अधिकारी निगरानी में

एयरपोर्ट थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. FSL विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य संग्रहित किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. डीसीपी (साउथ) ने बताया कि हत्या (IPC धारा 302) का मामला दर्ज कर लिया गया है. आला अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं, और संदिग्धों की कड़ाई से पूछताछ हो रही है. पुलिस ने अंधविश्वास से जुड़े अपराधों पर सख्ती बरतने का आश्वासन दिया है.

भारी भीड़, शोक की लहर

घटना की खबर फैलते ही नेहरू कॉलोनी में भारी भीड़ जमा हो गई. पड़ोसी और परिजन शोक में डूबे हैं. महिलाएं रो रही हैं, जबकि पुरुष पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

