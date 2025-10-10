Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रताड़ना से तंग युवती ने लगाई मदद की गुहार, बोली- माता-पिता से जान बचाना मुश्किल

Jodhpur News: जोधपुर जिले में ओसियां की एक 22 वर्षीय युवती ने पुलिस और प्रशासन को लिखित रूप से शिकायत देकर अपने ही माता-पिता पर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना और जबरन शादी कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 10, 2025, 10:35 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 10:35 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Dal dhokli

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

प्रताड़ना से तंग युवती ने लगाई मदद की गुहार, बोली- माता-पिता से जान बचाना मुश्किल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसियां की एक 22 वर्षीय युवती ने पुलिस और प्रशासन को लिखित रूप से शिकायत देकर अपने ही माता-पिता पर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना और जबरन शादी कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने कहा है कि उसे अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं होता और उसे जान का खतरा है.

युवती के अनुसार उसका जन्म और पालन-पोषण बैंगलोर में हुआ था. जब वह 19 वर्ष की थी, तब माता-पिता ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी जबरन शादी कर दी. युवती ने बताया कि उसने शादी से साफ मना किया था, लेकिन परिवार वालों ने सामाजिक दबाव और झूठे वादों के जरिए फेरे लेने को मजबूर किया. इसके बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पढ़ाई और करियर से रोक दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवती ने बताया कि विरोध करने पर उसे रात में घर से निकाल दिया गया और कई बार पीटा गया. बाद में जब उसने पुणे में अपने प्रेमी से कानूनी रूप से शादी की, तो ओसियां पुलिस ने उसे बोलने का मौका दिए बिना परिजनों के साथ जबरन भेज दिया.

युवती का आरोप है कि 9 अगस्त को उसे दोबारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. उसके पिता ने उसे जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी तक दी है. युवती ने अपशब्दों की रिकॉर्डिंग भी सबूत के रूप में उपलब्ध होने की बात कही है. युवती के पिता ने समाज सहित सर्वजाती से अपील कर मदद की गुहार लगाते हुए अपने बच्चों को पुणे घर लाने के लिए सभी जातियों के लोगों से मदद मांगते सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news