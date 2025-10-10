प्रताड़ना से तंग युवती ने लगाई मदद की गुहार, बोली- माता-पिता से जान बचाना मुश्किल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसियां की एक 22 वर्षीय युवती ने पुलिस और प्रशासन को लिखित रूप से शिकायत देकर अपने ही माता-पिता पर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना और जबरन शादी कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने कहा है कि उसे अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं होता और उसे जान का खतरा है.

युवती के अनुसार उसका जन्म और पालन-पोषण बैंगलोर में हुआ था. जब वह 19 वर्ष की थी, तब माता-पिता ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी जबरन शादी कर दी. युवती ने बताया कि उसने शादी से साफ मना किया था, लेकिन परिवार वालों ने सामाजिक दबाव और झूठे वादों के जरिए फेरे लेने को मजबूर किया. इसके बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पढ़ाई और करियर से रोक दिया गया.

युवती ने बताया कि विरोध करने पर उसे रात में घर से निकाल दिया गया और कई बार पीटा गया. बाद में जब उसने पुणे में अपने प्रेमी से कानूनी रूप से शादी की, तो ओसियां पुलिस ने उसे बोलने का मौका दिए बिना परिजनों के साथ जबरन भेज दिया.

युवती का आरोप है कि 9 अगस्त को उसे दोबारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. उसके पिता ने उसे जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी तक दी है. युवती ने अपशब्दों की रिकॉर्डिंग भी सबूत के रूप में उपलब्ध होने की बात कही है. युवती के पिता ने समाज सहित सर्वजाती से अपील कर मदद की गुहार लगाते हुए अपने बच्चों को पुणे घर लाने के लिए सभी जातियों के लोगों से मदद मांगते सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं.