जोधपुर के फलोदी में दर्दनाक सड़क हादसा! मजदूरों से भरी टैक्सी को डंपर ने रौंदा, 3 की मौत, 13 घायल

Jodhpur Accident News: जिले के फलोदी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. जानकारी के अनुसार, फलोदी के निकट एनएच-11 भादू रेस्टोरेंट के पास सड़क किनारे खड़ी मजदूरों से भरी एक लोडिंग टैक्सी को तेज रफ्तार डंपर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चीख-पुकार मच गई. हादसे में 6 महिलाओं और 3 बच्चों सहित कुल 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात मजदूरों से भरी लोडिंग टैक्सी सड़क किनारे खड़ी थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खो दिया और सीधे टैक्सी में जा घुसा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई लोग उसमें फंस गए. राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.

राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस कर्मी ईएमटी महेंद्र सिंह भाटी और पायलट मोहन मौके पर पहुंचे. राहगीरों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर फलोदी के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीन की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया. सूत्रों के अनुसार, सभी घायल मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो जोधपुर जिले में आसपास के खेतों में मजदूरी करने आए हुए थे.

प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए. जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, एसडीएम पूजा चौधरी, और थानाधिकारी भंवराराम पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल और जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

वहीं, पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद से डंपर चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमों को रवाना कर दिया गया है.

शोक और अफरा-तफरी का माहौल

हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा चुकी है. फिलहाल मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

यह हादसा एक बार फिर प्रदेश में तेज रफ्तार वाहनों और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि एनएच-11 पर रात के समय भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

