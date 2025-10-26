40 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने दबोचा

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली पुलिस ने 40 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. घायल हालत में गिरफ्तार किए गए बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के पास से पुलिस को एक बाइक के साथ 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं.

कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि कांस्टेबल राजवीर, पप्पू और रामपाल को इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र (26) पुत्र राम अवतार निवासी टुंडे का पुरा के गांव में आने की सूचना मिली थी. तीनों कांस्टेबल की सूचना पर कोतवाली थाने से पुलिस की 3 टीम बनाकर मौके पर भेजी गई.

पुलिस की टीमों द्वारा घेराबंदी किए जाने के बाद बदमाश बंटू अपनी बाइक लेकर भाग निकला. जिसका तीनों टीमों ने पीछा किया, जो आगे जाकर नीम के पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया. जिसे नीम के पेड़ के नीचे कांस्टेबल राजवीर और पप्पू ने दबोच लिया.

कोतवाल ने बताया कि पुलिस की तीन टीम में थाना प्रभारी हरिनारायण सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार और हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई थी. अलग-अलग दिशा से गई पुलिस की टीमों ने घेरा बंदी कर बदमाश को अपने कब्जे में लिया.

बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले. कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 35 हजार रुपए का इनाम घोषित था. वहीं ग्वालियर एसपी की ओर से 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जो कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

आरोपी ग्वालियर के महाराजपुर थाने के साथ वांटेड था, जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही थी. बदमाश के पास से एक महंगी बाइक अपाचे मिली है. आरोपी को महंगी बाइक का शौक है. पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हो जाता था. कांस्टेबल पप्पू, कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल रामपाल की अहम भूमिका रही है.