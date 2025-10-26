Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

40 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने दबोचा

Dholpur News: धौलपुर जिले में कोतवाली पुलिस ने 40 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. घायल हालत में गिरफ्तार किए गए बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhanu sharma
Published: Oct 26, 2025, 04:57 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त
7 Photos
Marriage muhurat

देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Jodhpuri gatte ki sabzi

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!

जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश
7 Photos
jaipur news

जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश

40 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने दबोचा

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में कोतवाली पुलिस ने 40 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. घायल हालत में गिरफ्तार किए गए बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के पास से पुलिस को एक बाइक के साथ 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं.

कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि कांस्टेबल राजवीर, पप्पू और रामपाल को इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र (26) पुत्र राम अवतार निवासी टुंडे का पुरा के गांव में आने की सूचना मिली थी. तीनों कांस्टेबल की सूचना पर कोतवाली थाने से पुलिस की 3 टीम बनाकर मौके पर भेजी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की टीमों द्वारा घेराबंदी किए जाने के बाद बदमाश बंटू अपनी बाइक लेकर भाग निकला. जिसका तीनों टीमों ने पीछा किया, जो आगे जाकर नीम के पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया. जिसे नीम के पेड़ के नीचे कांस्टेबल राजवीर और पप्पू ने दबोच लिया.

कोतवाल ने बताया कि पुलिस की तीन टीम में थाना प्रभारी हरिनारायण सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार और हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार के नेतृत्व में बनाई गई थी. अलग-अलग दिशा से गई पुलिस की टीमों ने घेरा बंदी कर बदमाश को अपने कब्जे में लिया.

बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले. कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 35 हजार रुपए का इनाम घोषित था. वहीं ग्वालियर एसपी की ओर से 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जो कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

आरोपी ग्वालियर के महाराजपुर थाने के साथ वांटेड था, जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही थी. बदमाश के पास से एक महंगी बाइक अपाचे मिली है. आरोपी को महंगी बाइक का शौक है. पुलिस को देखकर भागने में कामयाब हो जाता था. कांस्टेबल पप्पू, कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल रामपाल की अहम भूमिका रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDholpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news