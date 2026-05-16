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513 दिन अनुपस्थित रहने वाले बैंक अधिकारी की सेवा समाप्ति को हाईकोर्ट ने माना सही

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 513 दिन अनुपस्थित रहने वाले राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के प्रोबेशनरी अधिकारी की सेवा समाप्ति को सही ठहराया है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 16, 2026, 09:56 AM|Updated: May 16, 2026, 09:56 AM
513 दिन अनुपस्थित रहने वाले बैंक अधिकारी की सेवा समाप्ति को हाईकोर्ट ने माना सही
Image Credit: Jodhpur News:

Jodhpur News: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के एक प्रोबेशनरी अधिकारी की सेवा समाप्ति को वैध ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने कहा कि प्रोबेशन अवधि के दौरान कर्मचारी का आचरण और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संस्था को सेवा समाप्त करने का अधिकार है और ऐसी कार्रवाई को दंडात्मक या कलंकित आदेश नहीं माना जा सकता.

मामले में याचिकाकर्ता ऋषि कुमार ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा 6 फरवरी 2025 को जारी सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे मिडिल मैनेजमेंट स्केल-3 अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बैंक ने उसे ऑडिटर के पद पर कार्य करने के लिए लगाया. उसने यह भी कहा कि उसके पुत्र को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के कारण पारिवारिक परिस्थितियां कठिन थीं, जिसके चलते उसे कई बार अवकाश लेना पड़ा. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने कई बार इस्तीफा भी दिया, लेकिन बैंक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और बिना विभागीय जांच के उसकी सेवा समाप्त कर दी गई.

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वहीं बैंक की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रोबेशन अवधि के दौरान कुल 513 दिन तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा. बैंक ने रिकॉर्ड पेश कर बताया कि कर्मचारी को कई बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. बैंक ने यह भी कहा कि सेवा समाप्ति आदेश के साथ एक माह का वेतन और भत्ते भी कर्मचारी के खाते में जमा कराए गए थे, जिन्हें उसने निकाल भी लिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह तथ्य भी आया कि याचिकाकर्ता को दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था.

वर्ष 2022 में उसे कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठने के आरोप में जयपुर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस ने भी उसे परीक्षा संबंधी एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था. इन कारणों से वह लंबे समय तक सेवा से दूर रहा.कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन अवधि में संस्था कर्मचारी की कार्यक्षमता, अनुशासन और उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सकती है. यदि कर्मचारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना पूर्ण विभागीय जांच के भी उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, बशर्ते आदेश में किसी प्रकार का दाग या दोषारोपण न हो.

कोर्ट ने माना कि इस मामले में जारी आदेश साधारण सेवा समाप्ति का आदेश था और उसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं लगाया गया. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि असंतोषजनक कार्य या अनुपयुक्तता जैसे शब्द सेवा समाप्ति आदेश को दंडात्मक नहीं बनाते. कोर्ट ने माना कि बैंक जैसे वित्तीय संस्थान को अपने अधिकारियों से अनुशासन, नियमित उपस्थिति और जवाबदेही की अपेक्षा रखने का पूरा अधिकार है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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