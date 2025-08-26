Zee Rajasthan
6वीं राजस्थान जूनियर एवं सब-जूनियर स्टेट योगासन प्रतियोगिता 2025 का भव्य आगाज

Jodhpur News: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और राजस्थान योगासन के संयुक्त तत्वावधान में 6वीं राजस्थान जूनियर एवं सब-जूनियर स्टेट योगासन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ पीपाड़ सिटी के जैन मैरिज गार्डन में हुआ. 
 

Published: Aug 26, 2025, 18:43 IST | Updated: Aug 26, 2025, 18:43 IST

Jodhpur News: भारत सरकार आयुष मंत्रालय, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन एवं राजस्थान योगासन के संयुक्त तत्वावधान में 6वीं राजस्थान जूनियर एवं सब-जूनियर स्टेट योगासन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ सोमवार को पीपाड़ सिटी के जैन मैरिज गार्डन में हुआ. रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक योगासन प्रदर्शनों के साथ शुरू हुई इस प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि, राजस्थान योगासन खेल फेडरेशन के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि किसी भी खेल के भीतर संस्कार का समावेश केवल योगासन में है. आज योग ने ओलंपिक में भी अपनी पहचान बनाई है. गत वर्ष राजस्थान के दो खिलाड़ी योगासन खेल में ओलंपिक विजेता बने हैं.

उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, स्वास्थ्य और योग के महत्व पर विशेष संदेश दिया. फेडरेशन के सचिव संदीप कासनिया ने योग को शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण करने वाली प्राचीन भारतीय विधा बताते हुए कहा कि नियमित अभ्यास से लचीलापन, शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में जूनियर एवं सब-जूनियर वर्ग के प्रतिभागी विभिन्न श्रेणियों-परम्परागत, कलात्मक और तालात्मक योगासन का प्रदर्शन करेंगे.

प्रतियोगिता के निष्पक्ष संचालन के लिए 200 रेफरी और जज नियुक्त किए गए हैं. प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से कार्यक्रम आयोजित होंगे. प्रतियोगिता का समापन 28 अगस्त को होगा. उद्घाटन अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत योगाभ्यास और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

