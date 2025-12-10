Zee Rajasthan
7 साल के मासूम की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, किडनी बेचने के लिए पड़ोसी ने रचा था खौफनाक खेल

Jodhpur Himanshu Murder Case: जोधपुर के अपर सेशन न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र कुमार ने चार साल पुराने दिल दहला देने वाले हिमांशु हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी किशन गोपाल सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Published: Dec 10, 2025, 11:36 PM IST

7 साल के मासूम की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, किडनी बेचने के लिए पड़ोसी ने रचा था खौफनाक खेल

Jodhpur Himanshu Murder Case: जोधपुर के अपर सेशन न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र कुमार ने चार साल पुराने दिल दहला देने वाले हिमांशु हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी किशन गोपाल सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने इस अपराध को विकृत मानसिकता से प्रेरित जघन्य कृत्य बताते हुए कहा कि आरोपी ने एक अबोध, 7 वर्षीय बच्चे का सिर्फ पैसे और लालच के लिए अपहरण कर उसकी निर्ममता से हत्या की. अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, दो दिन बाद नाले में मिली लाश

यह घटना 15 मार्च 2021 को कुम्हारिया कुआं, जटियों की गली में रहने वाले बंशीलाल का सात वर्षीय बेटा हिमांशु घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गया. परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की. दो दिन बाद 17 मार्च को पोलो ग्राउंड के पास आईजी बंगले के समीप सूखे नाले में प्लास्टिक के कट्टे में बच्चे का शव मिला.

इस बरामदगी ने पूरे शहर को झकझोर दिया. जांच में सामने आया कि हत्या किसी अजनबी ने नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले युवक किशन गोपाल सोनी ने की थी. उसने हिमांशु को बहला-फुसलाकर अपने घर की पहली मंजिल पर ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया.

10 लाख की फिरौती और किडनी बेचने की खौफनाक योजना

जांच में पुलिस के हाथ एक और चौंकाने वाली जानकारी लगी. आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हस्ड ऐप से एक वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय नंबर बनाया और मृतक के दादा एवं पड़ोसी को व्हाट्सऐप संदेश भेजकर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. मैसेज में बच्चे का ‘ऑपरेशन’ करने, किडनी और दिल निकालने जैसी बातें लिखी गई थीं, जिससे साफ हो गया कि आरोपी ने फिरौती और किडनी बेचने के इरादे से ही बच्चा उठाया था.

डीएनए, आटे का कट्टा और सीसीटीवी फुटेज बने सबसे बड़े सबूत

इस मामले को सुलझाने में वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई. मृतक की जैकेट पर मिला बाल आरोपी के डीएनए से मैच हुआ, जिससे उसकी मौजूदगी घटना स्थल पर साबित हो गई. जिस मनमोहक ब्रांड के प्लास्टिक कट्टे में शव मिला, उसी ब्रांड का खाली कट्टा आरोपी के घर से भी बरामद हुआ. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी घटना वाले दिन बाइक पर हरे रंग का थैला ले जाते और वापस लौटते समय खाली हाथ दिखाई दिया. इन सभी साक्ष्यों ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को अपराध का दोषी साबित कर दिया.

5 धाराओं में सजा, दो बार उम्रकैद-सभी सजाएं साथ चलेंगी

अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 302 (हत्या) और धारा 364-क (फिरौती के लिए अपहरण) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा धारा 363, 368 और 201 (सबूत मिटाना) के तहत तीन-तीन साल की सजा भी दी गई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी का यह कृत्य न केवल निर्लज्ज और अमानवीय है, बल्कि समाज के लिए निंदनीय भी है. अदालत ने टिप्पणी की एक अबोध, अपनी रक्षा तक न कर सकने वाले बालक की हत्या अत्यंत जघन्य अपराध है.

