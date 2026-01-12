Zee Rajasthan
Jodhpur Video: स्कूटी स्टार्ट छोड़कर बेटे को स्कूल में छोड़ने गए पिता, 9 साल की बेटी ने खींचा एक्सीलेटर, गोबर के ढेर में गिरकर बाल-बाल बची मासूम

Rajasthan Viral Video: जोधपुर के चौपासनी बाईपास स्थित डाली बाई मंदिर सर्कल के पास 9 जनवरी की सुबह एक छोटी लापरवाही बाल-बाल हादसे में बदल गई. पिता ने स्कूटी का इंजन चालू छोड़कर बेटे को स्कूल गेट तक छोड़ने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े. इसी बीच पीछे बैठी 9 साल की बेटी ने चालक सीट पर जाकर एक्सीलेटर दबा दिया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 12, 2026, 09:05 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 09:05 AM IST

Jodhpur Video: स्कूटी स्टार्ट छोड़कर बेटे को स्कूल में छोड़ने गए पिता, 9 साल की बेटी ने खींचा एक्सीलेटर, गोबर के ढेर में गिरकर बाल-बाल बची मासूम

Jodhpur Viral Video: एक छोटी सी लापरवाही बाल-बाल बड़े हादसे में बदलते-बदलते रह गई. चौपासनी बाईपास स्थित डाली बाई मंदिर सर्कल के पास रविवार सुबह 9 जनवरी को एक पिता ने स्कूटी का इंजन स्टार्ट छोड़कर बेटे को स्कूल गेट तक छोड़ने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े, तभी पीछे बैठी उनकी 9 साल की बेटी ने चालक सीट पर जाकर एक्सीलेटर खींच लिया.

स्कूटी तेजी से दौड़ने लगी और मात्र 25-30 मीटर आगे गोबर के ढेर से टकराकर पलटी. बच्ची दूसरी तरफ उछलकर गिर गई. गोबर के ढेर ने बच्ची को गंभीर चोटों से बचाया, अन्यथा वह स्कूटी के नीचे दब सकती थी.

हादसे का पूरा घटनाक्रम

पिता अपने बेटे और बेटी को अलग-अलग स्कूलों में छोड़ने के लिए स्कूटी पर सवार हुए थे. बेटी पीछे बैठी थी. पहले उन्होंने बेटे को स्कूल गेट तक छोड़ा. स्कूल गेट पर पहुंचकर पिता स्कूटी से उतरे और बेटे को अंदर तक छोड़ने गए. स्कूटी का इंजन चालू था और बेटी भी उस पर बैठी रही. जैसे ही पिता थोड़ा दूर गए, मासूम बच्ची ने चालक सीट पर कूदकर एक्सीलेटर दबा दिया. स्कूटी तेजी से आगे बढ़ने लगी.

पिता और बेटा दोनों घबराकर स्कूटी के पीछे-पीछे दौड़े, लेकिन 25-30 मीटर चलने के बाद स्कूटी सड़क किनारे गोबर के ढेर से जा टकराई. स्कूटी पलट गई और बच्ची उछलकर दूर जा गिरी. आस-पास के लोगों ने दौड़कर बच्ची को संभाला. बच्ची को मामूली चोटें आईं, जिनका स्कूल प्रशासन ने प्राथमिक उपचार किया.

सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल

हादसे का पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बच्ची एक्सीलेटर दबाते ही स्कूटी अनियंत्रित हो जाती है और गोबर के ढेर से टकराकर रुकती है. इस घटना ने एक बार फिर अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वाहन को स्टार्ट हालत में कभी अकेला न छोड़ें, खासकर जब बच्चे साथ हों.

अभिभावकों के लिए सबक

यह घटना बताती है कि छोटी सी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. बच्चे उत्सुकता में किसी भी चीज को छू सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन को हमेशा ऑफ करके ही छोड़ना चाहिए और बच्चों को वाहन चलाने की चीजों से दूर रखना चाहिए.

