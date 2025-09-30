परीक्षा में मोबाइल से नकल करती पकड़ी गई ABVP प्रांत की मंत्री पूनम भाटी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने Cheating करते रंगे हाथ पकड़ा

ABVP state minister Poonam Bhati: जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी नकल करते पकड़ी गईं. सोमवार सुबह डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजश्री राणावत ने उन्हें मोबाइल से नकल करते रंगे हाथों पकड़ा और उनकी कॉपी जब्त कर नकल प्रकरण दर्ज किया.
Trending Photos
Jodhpur News: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी नकल करते पकड़ी गईं. यह घटना सोमवार सुबह 7 से 10 बजे की परीक्षा पारी के दौरान हुई, जिसने शहर में हड़कंप मचा दिया. पूनम भाटी ने इस साल जनवरी में ABVP की प्रांत मंत्री का पद संभाला था और 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.
नकल प्रकरण का खुलासा
परीक्षा के दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजश्री राणावत ने निरीक्षण के लिए दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. पूनम की कॉपी को जब्त कर नकल प्रकरण दर्ज किया गया. घटना की सूचना मिलते ही ABVP के कुछ पदाधिकारी मामले को रफा-दफा करने की कोशिश में जुट गए. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव का आरोप
न्यू कैंपस केंद्र की इंचार्ज डॉ. सुशीला शक्तावत से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. सूत्रों के अनुसार, यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश में लगा है. पूनम भाटी से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इस घटना ने यूनिवर्सिटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं.
राष्ट्रीय परेड में चमक बिखेर चुकी हैं पूनम
पूनम भाटी जैसलमेर के झिनझिनयाली गांव की निवासी हैं. उन्होंने 2024 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में NSS के माध्यम से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था. कर्तव्य पथ पर उनकी मौजूदगी ने प्रदेश को गौरवान्वित किया था. उनकी यह उपलब्धि अब इस विवाद के कारण चर्चा में है.
NSUI ने की पद से हटाने की मांग
NSUI के जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने पूनम भाटी को ABVP के प्रांत मंत्री पद से हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना छात्र संगठन की छवि को धूमिल करती है. यह मामला जोधपुर में छात्र राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है. कुल मिलाकर, यह घटना न केवल पूनम भाटी की व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर रही है, बल्कि यूनिवर्सिटी और ABVP की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!