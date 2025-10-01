Zee Rajasthan
ABVP प्रांत मंत्री पर नकल आरोप मामला, JNVU यूनिवर्सिटी का प्रेस नोट कहा- मोबाइल पर बात कर रही थी

Jodhpur News : एबीवीपी ने सोशल मीडिया ग्रुप में पूनम का वीडियो शेयर किया , जिसमें वह कह रही थी कि, वह किसी भी कदाचार में शामिल नहीं है. यह महिला विरोधी मानसिकता है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 01, 2025, 03:39 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 03:39 PM IST

Jodhpur News : जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए परिसर में सोमवार को MA हिंदी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण सामने आया था, जिसमें एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर नकल करने का आरोप था, जिसके बाद मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत के कार्यालय मंत्री रमेश गोदारा द्वारा प्रेस रिलीज कर बताया कि उक्त घटना के संबंध में संबंधित छात्रा कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वहीं एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से इस पूरे प्रकरण की जांच आंतरिक समिति द्वारा करवाने की बात कही गई है.

वही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा केंद्रधीक्षक प्रो. सुशीला शक्तावत ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि *नया परिसर स्थित भाषा प्रकोष्ठ परीक्षा केंद्र पर दो प्रकरण दर्ज हुए *जिसमें एक संगीत विषय के एक छात्र के पास मोबाइल पाया गया. जिसके स्क्रीनशॉट सहित सामग्री गोपनीय शाखा को भेजा गया दूसरे प्रकरण में हिन्दी विषय की परीक्षा में एक छात्रा के संबंध में वीक्षक द्वारा बातचीत करने की शिकायत नियंत्रण केंद्र को दी गई.

जिस पर उप केंद्राधीक्षक डॉ भरत देवड़ा और डॉ राजश्री राणावत द्वारा छात्रा की जाँच की गई जाँच में कोई अनुचित सामग्री नहीं पायी गई. लेकिन वीक्षक द्वारा मना करने के बावजूद आपस में बात करने के कारण आपस में बातचीत का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही के लिए गोपनीय शाखा को भेजा गया है.

वही दिन भर के घटनाक्रम के बीच आखिर रात को स्वयं पूनम भाटी सामने आई एबीवीपी ने सोशल मीडिया ग्रुप में पूनम का वीडियो शेयर किया जिसमें वह कह रही थी कि, वह किसी भी कदाचार में शामिल नहीं है. यह महिला विरोधी मानसिकता है. वही इस प्रकरण में एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन करते हुए केन्द्र अधीक्षक को हटाने की मांग की थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

