/जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक (ASI) हरदेवराम को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई.
पहले 5 हजार रुपये ले लिए थे
एसीबी के अनुसार, परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके पति के साथ मारपीट के मामले की जांच एएसआई हरदेवराम कर रहा था. आरोपी ASI ने परिवादी के पति के खिलाफ दर्ज प्रकरण में मदद करने तथा उसके साथ गए व्यक्ति सुंडाराम का नाम मामले से हटाने के बदले पहले 5 हजार रुपये ले लिए. इसके बाद उसने कथित रूप से थानाधिकारी के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की और लगातार दबाव बनाया.
शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया. एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक उमेश कुमार विश्नोई की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की.
ACB ने ASI को 40 हजार रुपये के साथ दबोचा
आरोपी हरदेवराम परिवादिया के घर पहुंचा, जहां उसने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेकर अपनी पैंट की जेब में रख ली. इसी दौरान एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है तथा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.
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