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जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

Jodhpur News: जोधपुर में ACB ने शास्त्री नगर थाने में तैनात एएसआई हरदेवराम को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एसीबी के अनुसार, आरोपी ने एक मारपीट के मामले में मदद करने और एक व्यक्ति का नाम केस से हटाने के बदले पहले 5 हजार रुपये लिए थे तथा बाद में कथित रूप से थानाधिकारी के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 06, 2026, 08:32 PM|Updated: Jul 06, 2026, 08:32 PM
जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक (ASI) हरदेवराम को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई.

पहले 5 हजार रुपये ले लिए थे

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एसीबी के अनुसार, परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके पति के साथ मारपीट के मामले की जांच एएसआई हरदेवराम कर रहा था. आरोपी ASI ने परिवादी के पति के खिलाफ दर्ज प्रकरण में मदद करने तथा उसके साथ गए व्यक्ति सुंडाराम का नाम मामले से हटाने के बदले पहले 5 हजार रुपये ले लिए. इसके बाद उसने कथित रूप से थानाधिकारी के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की और लगातार दबाव बनाया.

शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया. एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक उमेश कुमार विश्नोई की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की.

ACB ने ASI को 40 हजार रुपये के साथ दबोचा

आरोपी हरदेवराम परिवादिया के घर पहुंचा, जहां उसने 40 हजार रुपये की रिश्वत लेकर अपनी पैंट की जेब में रख ली. इसी दौरान एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है तथा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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